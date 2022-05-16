Олег Меньшиков вам судья!

Ради спасения сына судья Романов идет на небольшое преступление. А потом как-то втягивается. Фото: Первый канал

Федеральные телеканалы превращаются в кинотеатры повторного фильма - были такие в крупных городах в советское время. На этой неделе в эфир выйдут сразу три сериала, в той или иной степени уже нашумевшие на интернет-видеосервисах. Тем не менее считается, что это все-таки премьеры - ведь огромная телеаудитория, не пользующаяся платными онлайн-кинотеатрами, их еще не видела.

«Ваша честь»

Криминальная драма

Судья Романов (Олег Меньшиков) - гроза преступного мира курортного Приморска. Ему наличные мешками предлагают за правильный приговор, а он кремень: стоит на страже закона - и все тут. Романов один воспитывает сына-подростка Антона (Владислав Миллер) - жена скончалась при загадочных обстоятельствах. И все у них было хорошо до тех пор, пока Антон, сев за руль отцовской тачки, не сбивает мотоциклиста. Тот оказался сыном главаря преступной группировки (Алексей Серебряков), которого Романов недавно посадил. Если Антона арестуют, зеки его прикончат. Понимая это, судья впервые в жизни преступает закон. Ну а дальше пошло-поехало...

«Ваша честь» по качеству на порядок круче, чем 99,99% детективов, идущих в эфире. Остросюжетность в нем сочетается с психологизмом, что в телевизоре встречается редко. Ну и тонкий и глубокий Олег Меньшиков в главной роли - уже гарантия того, что вы не зря потратите время. Вдобавок в сериале совершенно удивительная Ольга Тумайкина в роли хмурой следовательши, преследующей вставшего на скользкую дорожку судью.

Проблема в самой коллизии. Не хочется бросать тень на весь судебный корпус России, но все-таки госслужащий, преступающий закон ради личного блага, в нашей стране не вопиющее событие, а заурядный фон. Из-за этого зачин сюжета кажется неубедительным. Дело в том, что «Ваша честь» - это ремейк израильского сериала. А был еще американский ремейк с Брайаном Крэнстоном в главной роли. По всей видимости, в Израиле и США тема сложного морального выбора героя звучала иначе, чем у нас.

Понедельник - четверг, 21.45.

«Трудные подростки»

Драма

В центре сюжета - бывшая звезда футбола Антон Ковалев (Никита Волков). Отсидев за пьяную выходку два года (пиарщики проекта любят намекать, что в этой части повествования все очень похоже на судьбу Кокорина и Мамаева), он обнаруживает, что никому не нужен. В большом футболе его не ждут. Чтобы отмыть репутацию, Ковалев устраивается воспитателем в Центр помощи трудным подросткам, которым командует его старинный старший товарищ Герман (Александр Лыков). Воспитанники - чистые волчата, потенциальные уголовники, но внутри каждого очень глубоко спрятан обиженный ребенок, ненужный родителям. В общем, «Педагогическая поэма» на новый лад.

Проект простой, с точки зрения драматургии даже примитивный, но попытка честного диалога со зрителем без всяких заигрываний оправдала себя. Подростки, обычно начисто игнорирующие все, чем их грузят взрослые, заходятся в восторге.

Понедельник - четверг, 22.00.

«Эпидемия-1»

Триллер

Да-да, это та самая «Эпидемия», удачно вышедшая в разгар пандемии коронавируса, ставшая международным хитом на Netflix и которую нахваливал целый Стивен Кинг. На платформе Premier в разгаре второй сезон, а на ТНТ решили рассказать эту сказку с самого начала (даром что ее уже крутил ТВ-3).

Итак, в Москве свирепствует неизвестный вирус, люди мрут как мухи, введено военное положение. Горстка людей в исполнении прекрасных актеров (Александр Робак, Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак и др.) бежит на Север страны - до тайги болезнь еще не добралась. По пути на их долю выпадают тяжкие испытания, а вдобавок внутри коллектива полыхает то один, то другой конфликт.

Сценарист Роман Кантор попытался придать сюжету романа Яны Вагнер «Вонгозеро» осмысленность, присыпав его злободневными подтекстами, но все равно получился нестрашный триллер с сюжетом, прямым как рельс.

Понедельник - четверг, 21.00.