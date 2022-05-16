Верблюд, экскаватор и девушка с караваем: Собчак украсила свой новый дом мозаикой в советском стиле

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак готовится к новоселью: загородный дом телеведущей, который она строила последние несколько лет, практически готов. Журналистка готовится к переезду и добавляет последние штрихи к интерьеру своего роскошного гнездышка. Стоимость дома на Рублевке площадью 1000 квадратных метров эксперты оценивают в 40 миллионов рублей. Телеведущая показала в соцсетях, как выглядит ее новый особняк.

Дом премиум-класса построен из финской сосны. Он расположен в закрытом поселке, въезд на территорию которого допускается строго по пропускам. В этом же поселке расположен старый таунхаус Собчак, который она сейчас делит со своей матерью Людмилой Нарусловой. Стройка шла практически по соседству с ее нынешним жильем. Ксения сняла видео, в котором продемонстрировала подписчикам свой новый двухэтажный дом.

- Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу — и все это благодаря модульным диванам. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами, - сообщила Ксения.

Ксения показала, как выглядит ее дом. Фото: соцсети.

Собчак показала, как ее особняк выглядит изнутри. Дом отделан в светлых тонах, в нем классическая мебель со множеством изысканных деталей. Собчак сфотографировалась, сидя на диване в ярком халате и пижаме на фоне красочных стен, украшенных мозаикой. Интересно, что для оформления мозаичных картин Ксения выбрала стиль советской эпохи. Стены ее дома украшают изображения верблюда, электровышки, экскаватора и девушки с караваем в руках.

В центре комнаты расположился огромный диван нейтральных оттенков стоимостью около 400 тысяч рублей. Освещение продумано до мелочей и создает расслабленную обстановку.

Стены дома телеведущей украшают изображения верблюда, электровышки и девушки с караваем в руках. Фото: соцсети.

Ксения активно обновляет свою недвижимость. Недавно она продала элитную квартиру в центре Москвы. Стоимость апартаментов в Хамовниках оценивается в 10,3 миллиона долларов.

Продав квартиру в Москве, Ксения купила недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Собчак приобрела апартаменты площадью 120 квадратных метров в Дубае за 60 миллионов рублей. Квартира расположена в центре города, в одном из премиальных комплексов. Из окон видна самая высокая башня в мире — Бурдж-Халифа. Как уверяет журналистка, переезжать из России она не собирается. Цель ее покупки – инвестиции.

Интерьер выполнен в светлых тонах. Фото: соцсети.

- Во времена бешеной инфляции примерно 30% от моего портфеля будет инвестировано в недвижимость, - заявила Собчак в соцсетях.