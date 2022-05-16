«Сунул, высунул, ушел»: Лепс рассказал, почему так сложно сохранить семью

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс недавно развелся со своей супругой Анной. 59-летний музыкант прожил в браке с белокурой танцовщицей 20 лет. У супругов родились трое детей, но, несмотря на это, сохранить семью у них не получилось. Лепс как никто другой знает, как близким людям бывает сложно найти взаимопонимание. Крутить короткие романы несложно, считает артист. А построить серьезные отношения — кропотливая работа.

- У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать - вопрос сложноват, - рассказал Григорий в интервью программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

От первого брака у Григория есть дочь Инга. Девушка училась в Великобритании и Нью-Йорке, где получила диплом актрисы. Она снимается в клипах, пишет сценарии. Недавно наследница звезды вышла замуж за начинающего режиссера Михаила Плутахина. Свадьба прошла скромно, в узком кругу.

- Очень приятный парень, очень хороший во всех отношениях, воспитанный, грамотный. Я думаю, у него большое будущее, - сообщил Лепс журналистам.