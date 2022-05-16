В США признали, что антироссийские санкции ни к чему не привели

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Непрекращающаяся помощь Украине со стороны США понемногу начинает надоедать конгрессменам-республиканцам, которые все чаще разочаровываются в антироссийских санкциях, введенных администрацией Байдена.

А еще в Конгрессе начинают поговаривать о том, что решать проблемы страны третьего мира за счет Америки – не лучшая идея.

– Два месяца назад трое проголосовали против первого проукраинского законопроекта. На этой неделе уже 57 человек выступили против просьбы об оружии и гуманитарной помощи, – сообщило издание The Washington Post.

Одним из первых республиканцев, голосовавших против помощи Украине, стал член Палаты представителей из штата Кентукки Томас Мэсси. Когда-то о Мэсси негативно высказался Дональд Трамп, бывший на то время президентом США. Но теперь, спустя два года, Мэсси вновь пользуется поддержкой Трампа, и на прошлой неделе его антиукраинские настроения поддержали еще 56 республиканцев.

А еще, по мнению Мэсси, инфляция, растущая в США как на дрожжах, стала слишком высокой платой за антироссийские санкции.

– Все больше и больше людей соглашаются с этим, – заявил политик.

Этих же взглядов придерживается и член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, заявившая, что США есть, о чем подумать, прежде чем направить Украине огромную сумму денег.

– Детская смесь, детская смесь, люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 миллиардов долларов в какую-то другую страну, – сказала она.

Тейлор-Грин прямо заявила, что все санкции, введенные против России, не изменили ситуации на Украине, и теперь она просто заботится о своей стране и простых американцах.