Пропавшая картина Пикассо случайно попала на фото, сделанном в доме матери нового президента Филиппин

В доме Имельды Маркос заметили утерянную картину Пабло Пикассо. Фото: EAST NEWS

Утерянная картина испанского художника Пабло Пикассо «Лежащая женщина IV», стоимость которой составляет не менее $150 миллионов, случайно обнаружилась в доме матери новоизбранного президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

Холст, о котором ничего не было известно в течение восьми лет, попал в кадр съемок, когда победитель президентской гонки приехал к своей матери поделиться радостью.

Имельда Маркос – мать нынешнего президента страны и вдова бывшего. Ее муж Фердинанд Маркос стал у руля Филиппин в 1965 году и правил государством 21 год, 15 из которых страна жила в условиях военного положения. По оценкам экспертов, семья Маркосов присвоила не менее $10 миллиардов.

В 1986 году диктатор вместе с семьей бежал в США от народных бунтов, поднявшихся в стране. Чтобы перевезти награбленное, ему понадобились два транспортных самолета.

Спустя три года Маркос умер, а его вдова, выждав пару лет, вернулась на Филиппины и с головой окунулась в политику. Причем довольно успешно – она трижды избиралась в нижнюю палату парламента страны и избежала обвинений в коррупции и сокрытии личных счетов семьи.

Теперь ее сын стал новым президентом Филиппин и приступит к своим обязанностям 30 июня 2022 года. Наверное, именно поэтому семье больше нет нужды скрывать купленное на награбленные деньги.

Впрочем, стоит отметить, что пока никто точно не знает, была ли картина, попавшая в кадр, оригиналом или всего лишь дешевой репродукцией.