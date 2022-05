Мелания Трамп дала первое после переезда из Белого дома интервью и обвинила редакторов Vogue в предвзятости

Мелания Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания обрушилась с критикой на главреда глянцевого журнала Vogue Анну Винтур за то, что будучи первой леди так и не попала на обложку издания.

– Они предвзяты, у них есть симпатии и антипатии, и это так очевидно. И я думаю, что американцы и остальные все это видят. Таким оказалось их решение, а у меня были гораздо более важные дела в Белом доме, чем смотреть с обложки Vogue, – заявила бывшая первая леди журналистам, которым она дала первое после переезда из Вашингтона во Флориду интервью.

Мишель Обама попадала на обложку Vogue, там же красовалась и фотография Хиллари Клинтон, в то время как их мужья занимали пост главы Белого дома. Джилл Байден украсила собой обложку издания через пять месяцев после победы Джо Байдена в президентской гонке, а нынешний вице-президент Камалла Харрис оказалась там еще до принятия присяги.

Правды ради - на обложке Vogue не попадали Барбара Буш – супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и Лора Буш – жена 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Объяснение очень простое – оба Буша, пришедших к власти, представляли Республиканскую партию, а Анна Винтур тяготеет к демократам.

Вообще же, Мелания Трамп все-таки «побывала» на обложке Vogue, но гораздо раньше и в другой связи - это была фотография с ее свадьбы с будущим президентом Америки. А вот в то время, когда она играла роль хозяйки Белого дома, ей предлагали фотосессию для Vogue, но не дали гарантий, что портрет попадет на обложку. И Мелания отказалась. Об этом рассказала ее помощница Стефани Уинстон-Волкофф.

Впрочем, Мелании Трамп (урожденной Кнавс), американской фотомодели родившейся в Югославии, грех жаловаться: помимо Vogue она появлялась на обложках таких изданий как Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Elle, Harper’s Bazaar, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, но все это было до того, как она вышла замуж за Дональда Трампа и, конечно же, задолго до переезда в Белый дом.

Кстати, в свое время Мелания Трамп и главный редактор Vogue Анна Винтур обменялись колкостями. Первой была Винтур, которая во время президентства Трампа откровенно критиковала его политику, а затем зачем-то предложила больше не публиковать вообще никаких фото Мелании. На что получила ответ пресс-секретаря первой леди, которая заявила, что госпожу Трамп не интересует обложка издания, поскольку «она была уже была там».