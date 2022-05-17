Дмитрий Песков: президент гарантировал достойное обращение со сдавшимися с "Азовстали"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 17 мая, журналист «Комсомольской правды» начал свой разговор с официальным представителем Кремля с такого вопроса:

- ... Дмитрий Сергеевич, прошла информация, что на «Азовстали» сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков. Создавалось ощущение, что, пока шла осада, на Верховного Главнокомандующего пытались оказать давление представители некоторых международных организаций и некоторых государств. Вы поняли, о ком я говорю, о визитах довольно частых, с тем, чтобы освободили тех, кто находился и сейчас еще находится на «Азовстали». Как бы вы это предположение прокомментировали?

Вот что ответил Песков:

- Действительно, скажем так, тема освобождения этих боевиков и военных, которые засели на территории «Азовстали», она поднималась во многих международных телефонных разговорах президента - со стороны его собеседников, в ходе личных контактов.

Но каждый раз объяснение было абсолютно понятное, потому что президент публично отдал приказ министру обороны воздержаться от штурма «Азовстали», исходя из гуманитарных соображений.

И президент объявил - и по гражданским лицам, что они могут выйти в любом направлении, и по военным, что они могут также выйти, предварительно сложив оружие. И - гарантировал, что с ними будут обращаться в соответствии с соответствующими международными законами.

- А ваш комментарий к тому, что сейчас происходит на «Азовстали»?

- Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Это все-таки нужно у наших военных спрашивать.

- Такая же ситуация может возникнуть и наверняка сложится в других местах, по ходу проведения военной спецоперации. Может ли эта тактика сохраниться? То есть меньше штурмовых операций, больше таких действий, которые мы наблюдаем: осада, сдача в плен.

- Что касается тактики и стратегии...

- По некоторым сведениям, там уже котёл образовывается.

- ...лучше адресовать эти вопросы все-таки нашим военным.

- Спасибо.