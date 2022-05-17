Человек, который уронил Украину в бездну: Как бывший КВНщик Зеленский пришел в политику и все разломал

Владимир Александрович Зеленский - VI Президент Украины, выигравший президентский выборы в 2019 году во втором туре с рекордным результатом - 73,22% голосов. Зеленский позиционировался как молодой, популярный политик из народа, не занимавшийся до этого политикой и не запятнавший себя коррупционными скандалами. Став президентом, он привел с собой молодую команду «технократов», которая при его содействии, а также поддержке новой пропрезидентской партии «Слуга народа», должна была изменить страну к лучшему.

КВН. НАЧАЛО

Карьерный путь Владимира Зеленского никак не был связан с политической или управленческой деятельностью. Он окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета по специальности «правоведение». С конца 1990-х годов участвовал в КВН, где и приобрел известность. В 2003-2011 и в 2013-2019 годах являлся художественным руководителем «Студия «Квартал 95». В 2011-2012 годах Зеленский занимал должность генерального продюсера украинского телеканала «Интер».

Вся его деятельность была связана с российским и украинским шоу-бизнесом, где Владимир Зеленский был шоуменом, актером и ведущим. При этом самым известным его телевизионным проектом стал сериал «Слуга народа», в котором он играл роль школьного учителя, неожиданно ставшего президентом Украины. Таким образом, киногерой Зеленского фактически стал прототипом его самого в реальной жизни.

С самого начала президентства молодой политик и его команда показали себя профессионально непригодными для этой деятельности, о чем говорили даже члены пропрезидентской команды. Так, в самом начале 2020 года была опубликована аудиозапись совещания для доклада президенту Зеленскому об экономическом состоянии страны. Тогдашний премьер-министр страны, Алексей Гончарук, сказал, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономического процесса», да и сам он «полный профан» в экономике.

«БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Владимир Зеленский позиционировался как честный политик и борец с коррупцией, хотя его избирательная кампания была полна популистских заявлений, о чем писали даже западные СМИ. Тем не менее его окружение «запятнало» себя рядом коррупционных скандалов, которые бросали «тень» на главу государства. Например, предметом гордости команды Зеленского являлся амбициозный проект инфраструктурной реконструкции Украины - «Большое строительство», а сам президент-актер торжественно отчитывался об успехах программы.

Эта программа предполагала качественное и количественное обновление транспортной инфраструктуры Украины, а также социальных зданий на Украине. Однако ее реализация спровоцировала ряд скандалов. Например, в части дорожного строительства произошла картелизация рынка либо турецкими, либо связанными с региональными элитами дорожными компаниями. Тендеры проводились очень быстро, непрозрачно, эффективность денежных траншей снижалась. При этом качество построенных дорог оставляет желать лучшего.

Стоит также отметить, что траты бюджетных средств на дорожное строительство при реализации программы увеличились. Так, согласно данным открытых источников, за 2020 год на дороги ушло столько же, сколько в период 2016-2019 годов, цена на метр асфальта увеличилась на 140%, а километраж дорог, сданных в эксплуатацию, сократился в два раза.

В то же время Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса Президента Украины (ОП) и куратор программы «Большое строительство», вскоре купил коттедж под Киевом за 10 млн гривен, а до этого - машину премиум-класса. Откуда деньги? Очевидно, что деятельность Тимошенко не могла происходить без покровительства Зеленского.

КОРРУПЦИЯ НА КОВИДЕ

Особый резонанс вызвало перераспределение средств «ковидного фонда», созданного для борьбы с заболеванием COVID-2019, на проекты «Большого строительства». Так, 53% «ковидного фонда» в 2020 году было направлено на строительство дорог. При этом сама борьба с COVID-2019 также сопровождалась рядом коррупционных скандалов. Например, перед началом эпидемии COVID-2019 начался вывоз масок с Украины, как правило, в Китай.

Сообщалось, что в этом могли участвовать структуры приближенных к Президенту Украины. В итоге образовался дефицит масок и антисептиков на Украине. И если многие страны ввели запрет на экспорт масок и антисептиков, то Украина этого не сделала, хотя Совет по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) просил Правительство пойти на эти меры.

Весной 2020 года на антиковидном «фронте» произошел еще один антикоррупционный скандал с участием Владимира Зеленского. В апреле 2020 года на Украину с гуманитарным медицинским грузом прибыл украинский самолет Ан-225 «Мрия». Его лично встречал Зеленский и высокопоставленные члены ОП. Не раз подчеркивалось, что это - именно гуманитарный груз.

Однако вскоре стало известно, что весь этот гуманитарный груз оказался коммерческим, и продавался, в том числе в строительных магазинах «Эпицентр», принадлежащий народному депутату Украины Александру Гереге. В открытых источниках циркулировали сведения, что владельцы «Эпицентра» договорились об этом с ОП и имеют общие коммерческие проекты с представителями ОП. Вскоре из-за скандала власти признали, что груз был не гуманитарным, а коммерческим, оплаченным украинскими крупными предпринимателями.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ОТ ШАРИЯ И ДЕНЬГИ В ОФШОРАХ

Одним из наиболее громких обвинений в адрес Зеленского со стороны СМИ и его оппонентов являются сведения о его наркотической зависимости.

«Депутат Верховной Рады Гео Лерос на своем Youtube-канале выложил интервью с Геннадием Лазуткиным - бывшим бизнес-партнером Зеленского, который поведал, что все окружение президента сидит на кокаине, - писал сайт Рен-ТВ еще в декабре 2021 года. - Причем, по данным Лазуткина, Зеленский с друзьями настолько глубоко «в теме», что легко отличает по запаху кокаин из Колумбии от зелья из Коста-Рики».

Недавно украинский блогер и политик Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором неназванный врач-нарколог, проанализировав поведение Зеленского, пришел к выводу, что тот является наркозависимым. Это видео позже было удалено из YouTube по требованию украинских властей.

«Он (Зеленский, - Авт.) приболел. Причем на голову. Я это тесно связываю с предполагаемым употреблением им сильнодействующих веществ», - заявил Анатолий Шарий в интервью Радио «Комсомольская Правда».

Стоит также отметить офшорный бизнес Владимира Зеленского. В результате новых опубликованных данных «панамского досье» в октябре 2021 года стало известно о наличии у Зеленского и его ближайшего окружения, в частности, главы СБУ и друга Президента Ивана Баканова, бизнес-партнеров Сергея и Бориса Шефиров, сценариста «Квартал-95» Андрея Яковлева офшорных компаний.

«Если верить этим документам (досье, - Авт.), Зеленский замешан в махинациях Коломойского, - сообщает РИА Новости. - Еще в 2019-м Петр Порошенко утверждал, что Коломойский перевел миллионы долларов со счетов Приватбанка на офшоры студии «Квартал 95». Сразу после победы на выборах журналисты сообщали, что через офшоры «Квартала 95» олигарх вывел более 41 миллиона долларов».

При этом трастовый характер управления офшорами, по мнению расследователей, говорит о том, что Зеленский, его семья и окружение до сих пор владеют офшорами.

«КЕЙС» ПОРОШЕНКО

Хотя Зеленский во время своей президентской кампании критиковал политику бывшего Президента Украины Петра Порошенко и его националистическую риторику, на деле он сам же продолжил данную политику.

Во-первых, новый президент не выполнил данное им обещание об аресте Порошенко и его окружения. Несмотря на некоторые возбужденные уголовные дела, Порошенко игнорировал допросы следователей и продолжал находиться на свободе. Также серьезно не пострадали и члены команды экс-президента Украины. Стоит сказать, что у Порошенко сохранил некоторые связи на уровне руководства ЕС, отдельных лидеров стран Европы, а также в США, в частности, в Демократической партии. Данный факт мог привести к тому, что Зеленский побоялся предпринимать действия против Порошенко.

ДРУЖБА С НАЦИСТАМИ

Во-вторых, Зеленский не сумел «обуздать» националистические организации и батальоны, а наоборот, активно с ними сотрудничал и даже принимал их членов в органы власти. Так, члены партии «Слуга народа» принимали участие в мероприятиях организации «Национальный корпус» - политического крыла Отдельного полка специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов», члены которого известны ультраправыми и нацистскими взглядами.

Уже после начала Специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик (далее СВО), Зеленский назначил главой Одесской военно-гражданской администрации бывшего командира батальона «Айдар» Максима Марченко, которого в России подозревают в совершении военных преступлений против мирных жителей Донбасса.

Украинские националистические организации, несмотря на малый процент поддержки среди населения страны, до сих пор имеют возможность влиять на власть на Украине. Более того, при президентстве еленского они увеличили свое влияние. Именно они выступали против мирного урегулирования конфликта на Донбассе и заставили президента Украины уволить своего друга, актера Сергея Сивохо, с поста советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса. А в апреле нынешнего года боевики «Азова» вместе с Зеленским участвовали в видеоконференции с парламентариями Греции.

ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС

В-третьих, Владимир Зеленский, будучи русскоговорящим, не стал отменять дискриминационные законы, направленные против русскоговорящих жителей Украины и других национальных меньшинств. Например, уже при президентстве Зеленского окончательно вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в рамках которого украинский язык стал обязательным не только на государственной службе, но для, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За неисполнение данного закона нарушителям выписывался штраф.

Все развлекательные мероприятия также должны были проходить на украинском языке. Вводилась должность Уполномоченного по защите государственного языка, который следит за исполнением закона. Венецианская комиссия раскритиковала данный закон за нарушение баланса в языковой политике и предложила изменить часть положений закона, однако власти Украины данное решение не изменили. Также стоит сказать, что украинских граждан за отказ от использования украинского языка на рабочем месте стали увольнять.

КТО РУЛИТ «СЛУГОЙ НАРОДА»?

Что касается международной политики, то и тут Владимир Зеленский и его команда показали себя некомпетентными политиками. Интересно, что в телешоу «Слуга народа» актер Зеленский построил образ президента, который борется с диктатом международных финансовых институтов и проявляет независимую политику. Но став Президентом в реальности, Зеленский занял прямо противоположную позицию. Для «угождения» интересам МВФ и западных правительств, в частности, стран G7, он пролоббировал через свою партию «Слуга народа» принятие неоднозначных законов об открытии рынка земли и о банках. Страна практически живет на заемные средства МВФ, который ставит все больше и больше условий.

Даже назначение на государственные должности происходит, порой, с одобрения западных стран. Так, Зеленский в ноябре 2020 г. лично пообещал послам стран G7 сохранить во главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, которого называют ставленником Запада. Зеленский оставил его, несмотря на решение Конституционного суда Украины о незаконности назначения Сытника главой НАБУ (в апреле 2022 года Сытник все же был отправлен в отставку, но из-за истечения срока полномочий).

Крайне показательным является тот факт, что самой влиятельной женщиной в стране по версии украинского журнала «Фокус» стала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

КАК УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ

Также страна получает множество кредитов и от западных стран, прежде всего, на приобретение вооружения. Еще до начала СВО Украину буквально «завалили» оружием, поставляемым в кредит. Например, в январе 2022 года Верховная Рада одобрила кредит Великобритании в 2,2 млрд долларов на поставку двух противоминных кораблей, а также строительства ракетных катеров и фрегата. Аналогично поступали и другие страны НАТО, в частности, США.

В тоже время, реальной помощи Запада Киеву в ближайшее время не предвидится. Украинскому руководству не удалось договориться не только о возможности реструктуризации долга перед МВФ и другими странами, но даже о «заморозке» выплат по действующим кредитам. Это ведет страну к «долговой яме». По подсчетам Национального банка Украины, в результате боевых действий украинская экономика потеряла 90 млрд долларов - половину своего ВВП.

Фактически вся помощь Украине со стороны Запада сводится к финансированию закупок вооружения. Основные военные поставки делают США, при этом если раньше, до 2017 года средства на закупку американского вооружения предоставлялись в виде грантов на безвозмездной основе, то затем американская военная помощь оформлялась для Украины в форме кредитов. Недавно принятый в США закон о программе ленд-лиза для Украины по предоставлению вооружения стране в обмен на выплаты – яркое тому подтверждение. В результате недальновидной политики Зеленского Украина все глубже забирается в «долговую яму», не имея финансовых ресурсов для погашения всех имеющихся задолженностей.

МИМО НАТО, МИМО ЕС

Несмотря на помощь Запада, Зеленскому и его команде не удалось добиться признания Запада и стать членами ЕС и НАТО, курс на вступление в которые продолжает президент Украины. Несмотря на постоянные отказы и требования о необходимости выполнения ряда условий, Владимир Зеленский снова и снова публично призывал к принятию Украины в ряды ЕС. Первоначальные призывы лидеров западных стран к евроинтеграции Украины и ее вступлению в НАТО сменились сдержанными заявлениями, и в риторике официальных лиц звучит все больше сомнений в необходимости этих процессов. Даже сейчас, когда поддержка Украины на Западе по-прежнему высока, предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины выглядит проблематичным, о чем говорят официальные лица Евросоюза. В частности, вновь избранный президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «процесс вступления Украины в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия».

В то же время сама поддержка Зеленского со стороны западных лидеров исходит из популистских соображений, желающих повысить свой собственный рейтинг на фоне актуальной темы. Более того, в данном случае налицо эффект «снежного кома», когда вслед за руководством США и отдельных стран ЕС о поддержке Зеленского начали высказываться политические лидеры других стран мира, явно не желающие вступать в противоречия с западными лидерами.

ЭФФЕКТ «ТЕПЛОЙ ВАННЫ»

В целом, эксперты, знакомые с ситуацией внутри ОП, заявляют о профессиональной непригодности команды Зеленского. Он не постоянен, легко внушаем своим окружением, которое подает ему только положительную информацию, создавая некую «теплую ванну».

Отличительная черта украинской политики - «рассинхронизация» заявлений. Не раз случалось, что по одному и тому же кейсу Зеленский говорит одно, премьер-министр – другое, а советник Президента Алексей Арестович – третье. Этот эффект «теплой ванны» заставляет Владимира Зеленского поверить в правильность принятых решений. Даже сейчас, в период СВО, когда украинские военные несут большие потери и теряют территории, в ОП, похоже, иначе оценивают ситуацию, судя по заявлениям Арестовича. При этом сами украинские военные критикуют действия командования и руководства страны, бросающего военных в бой без подготовки и необходимого снаряжения.

Резюмируя, можно сказать, что Зеленский на посту Президента Украины неоднократно демонстрировал свою некомпетентность и профнепригодность. Ему не удалось собрать вокруг себя команду профессионалов, а качества и навыки его окружения вызывают обоснованные опасения. Зеленский не обладает должными знаниями и опытом, необходимым для руководства одной из крупнейших европейских стран, коей является Украина. За непродолжительный период своего правления он допустил множество ошибок как во внутренней, так и во внешней политике. Из-за отсутствия опыта или из корыстных побуждений - поди разберись.

К слову, его нежелание выстраивать конструктивный диалог с Россией и народными республиками Донбасса в поиске компромисса и мирных способов урегулирования конфликта привело к его эскалации и предопределило начало СВО на территории Украины. Вместе с тем Зеленский неоднократно саботировал выполнение обязательств Украины по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и призывал к вступлению Украины в НАТО.

Владимир Зеленский не стал консолидатором украинского общества, а максимально его разобщил. Более того, он не сумел исполнить значительную часть своих предвыборных обещаний, а коррупция, на борьбу с которой делал ставку Зеленский, не только не сократилась, но и проявилась в новых формах. Зеленского отличает самоубеждение в правильности выбранного им пути и неприятие какой-либо критики в свой адрес, что сказывается на состоянии государственных дел на Украине. В таких условиях каких-либо предпосылок к выходу из глубочайшего кризиса не предвидится.