Украинский политик и блогер Анатолий Шарий: Зеленский приболел. Причем на голову

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций ВСУ на Донбассе. Фото: REUTERS

ВСЕ ОТВЕЧАЮТ, А НАШ - НЕВМЕНЯШКА

- В прошлом году Зеленский был «интеллигентом в маминой кофте». В Донбассе его только что матом не крыли, тот вежливо отвечал. А сейчас – всех запрещает, обещает скрутить в бараний рог. Настоящий восточноевропейский Эрдоган. А что с ним произошло за год? Как он стал таким резким парнем?

- Почему с ним так разговаривали? Потому что он как раз таких и боится. Поэтому и с Нацкорпусом сотрудничает для подавления другой абсолютно вменяемой оппозиции, которая привыкла действовать законно. Что с ним случилось? Я думаю, он приболел. Причем на голову. Я это тесно связываю с предполагаемым употреблением им сильнодействующих веществ. Его бизнес-партнер говорил, что они употребляют, а его снимали на скрытую камеру. Причем, там такой уровень употребления, что они могут отличить какой-то пуэрториканский или коста-риканский кокаин от колумбийского. Плюс Зеленский вообще не способен переживать критику. Разных политических деятелей каждый день поносят на чем свет стоит, некоторые отвечают «сам такой». А этот – невменяшка.

- Вашу партию же хотят запретить на Украине. Гонения?

- Под судом народный депутат Олег Волошин сказал, что это личное — Зеленский обижается. Всё, что происходит в Украине, замешено на личном. У нас уже есть привлечение к ответственности за панические слухи, за осуждение внешнего и внутреннего курса страны. Тоже потому что боится. У меня в обвинении написано, что ставил под сомнение внешний и внутренний курс Украины. Мне грозит 15 лет, я опять в розыске. Это что такое? Мы что, в 1937-м живем?

«РОССИЙСКИХ ШПИОНОВ» ЗАДЕРЖИВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Так полстраны можно пересажать.

- СБУ, к примеру, возглавляемое Бакановым, который, я уверен, регулярно употребляет, каждый день задерживает «российских шпионов», которые распространяют слухи, к примеру, про количество больных коронавирусом. Якобы, они работают на Кремль и ФСБ. За неделю задержано 59 такого рода «негодяев», которые распространяли панические слухи.

- Это прекрасно. Это же ностальгия какая в вас должна просыпаться.

- Это наконец-то пришли в Европу. Я десять лет живу в свободе. Что хочу, то и говорю. Не могу критиковать королевскую семью. Во-первых, не хочу. Во-вторых, потому что это реально подпадает под уголовное законодательство. В Украине – ставил под сомнение, критиковал органы власти - 15 лет тюрьмы. Что с ним случилось? Я думаю, что у него просто поехала крыша.

Блогер Анатолий Шарий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ТАК СТРАНУ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ «РУБИЛИ»

- Психотип довольно своеобразный. Тем не менее, группа поддержки должна быть. На кого Зеленский опирается в этом жестком развороте?

- Такое впечатление, что он как президент выходит во двор и просит у быдла, которое сидит на лавочке с ногами, пьет пиво и плюет семечки. Это самое позорное для лидера государства — его защищает Нацкорпус. Это «зашкваренные» ребята, о которых уже говорилось несколько раз. Их не отличают – Нацкорпус, «Азов» (организация запрещена в РФ) и так далее. Даже в США на самом высоком уровне их признали «группами ненависти». Выходили статьи в Time, где сказано о том, как они вербуют неонацистов в Европе. Вот с этими ребятами он работает.

Я публиковал аудио из кабинета замминистра юстиции Онищука, где он он с СБУ-шником обсуждает как надо путем Нацкорпуса воздействовать на суд по моей партии. Он на это опирается, на эту субстанцию он опирается на улице. В денежном плане, понятно, известные люди - Ахметов, Пинчук. Он с ними не ссорился.

Националисты на шествии в Киеве, лето 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А как же борьба с олигархами? Коломойский где?

- Я не знаю. Сидит где-то, пьет. Потому что его СМИ действуют отдельно от него. Он сидит в Украине. Зеленский тот ещё борец с олигархами. «Я борюсь с олигархом Медведчуком». С Остальными у него отличные отношения - душа в душу. Поэтому никакой другой борьбы с олигархами не будет. Они сидят на таких потоках, как раньше не сидели. Крышуют буквально все. И контрабанду, и спирт, и вырубку леса, и все-все-все. Тотально все.

- Так на Украине всегда так было устроено. Бесхозного ничего не валялось.

- Конечно. Но такого «рубилова» не было, которое сейчас. Сейчас это бесконтрольно — побольше набрать и убежать. Какой там «слуга народа»?

АМЕРИКАНЦЫ САМИ В ШОКЕ

- Какая роль американского посольства в нынешней украинской политике?

- Конечно, когда ему позвонят из американского посольства и что-то скажут, это исполняется моментально. Это факт. Но такова судьба колониальных государств. Но всё равно роль США преувеличена. Совершенно точно никаких указаний по закрытию каналов или партий от американского не идёт. Больше того, ребята из американского посольства иногда бывают в шоке от действий Владимира Александровича — у нас общий круг общения. Нет никаких задач по такого рода борьбе, например, с партиями.

В первый раз в истории Украины запрещается партия. Даже коммунисты не запрещены - есть закон про декоммунизацию, но по суду партия не запрещена. Этот дурак решил первый раз в истории Украины запретить партию - мою.

НА УКРАИНУ РЕВОЛЮЦИИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

- Меня много лет не покидает ощущение не прекращающегося безумия. Но как будто всё понарошку. Что должно произойти, чтобы этот цирк наконец либо сгорел, либо уехал с концами? Это вообще возможно?

- Да, конечно. Про нашу партию говорили: у них один процент. А мы вошли в горсоветы крупных городов делаем там ветер даже меньшинством. Но, когда ты начинаешь действовать в политическом поле в Украине, к тебе сразу стучатся олигархи. И ты говоришь: нет, я там отдельно чаю попью. И тогда начинается противодействие. Тебя упоминают, исключительно подписывая «скандальный пророссийский». Когда ты спрашиваешь: «а что во мне пророссийского, кроме моей любви к Лемешеву, к живописи, к русской кухне?», никто ничего не ответит. Они ничего не говорят, потому что они тупые.

Когда вы спрашиваете, что надо, чтобы изменить, надо, чтобы зашли вот такие партии.

- Я совершенно в другом смысле вас спросил. Возможно ли изменить вот этот цирк или нет?

- Для каждой страны по-разному. Для Украины не работают вообще никакие изменения, никакие встряски. Во Франции революция привела к тому, что общество пошло дальше, оставило некоторые вещи позади. В Украине то, что назвали революцией, привело к тому, что страна грохнулась в такую яму, что оттуда вылезать будем лет 20 или 40. Я не знаю, что надо сделать для того, чтобы что-то изменилось.

Вот к примеру, моя жена была в Москве. Она рассказывала, какие у вас ровные бордюры, как там все четко. Я не знаю, как другие города. Но есть столица – это лицо. И лицо у вас выглядит круто. В Киеве трава по колено на центральной улице через разбитую плитку. И там всё такое. Причем выделяют миллиард долларов. Это бюджет развития, но он тотально разворовывается, уходит в минус. Вот что с этим делать? Приходит человек, смотришь на него – нормальный. Пришел в политику – уже быдло. Ноги на стол, деньги ворует. Что с ними делать?

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