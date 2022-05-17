Татьяна Васильева — про Чулпан Хаматову: «Поступила как свинья, наевшись желудей досыта. И занимала чужое место»

Татьяна Васильева без стеснения в выражениях прошлась по коллегам

В российском обществе продолжается дискуссия по поводу СВО. Некоторые артисты покинули страну и из-за границы осудили действия России. В то время, как большинство заметных творческих единиц остались в стране и поддержали происходящее. Среди таких Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Антон Шагин и Татьяна Васильева, которая без стеснения в выражениях прошлась по коллегам в ходе интервью Антону Красовскому.

ПРО УСПЕШНЫХ ЭМИГРАНТОВ

«Мне жалко всех. Но я не могу понять тех, кто уехал, потому что у них в России было все. Это не те, у кого не сложилось. А они [улетевшие звезды] имели настолько все, что мечтать о подобном может только любой актер. Бесконечные съемки, театр, спектакли. И я не могу понять, почему они уехали. Может быть, не знаю всего. Может быть, двинулись спасать накопления, не знаю. Иначе бы они давно уже уехали [за счастливой долей] в Америку. Это не история про то, как людей высылали из Советского Союза. А эти что?»

ПРО ЧУЛПАН ХАМАТОВУ

«Должна ли вернуться Хаматова? Нет. Не хочу. Это мое мнение. Почему? Потому что она поступила как свинья. Наевшись желудей досыта. Басня такая. Что свинского? Обожаемый народом человек, который играл все роли в «Современнике» и в кино [изображает жертву]. У нас огромное количество талантов, но только по пальцам одной руки можно посчитать, сколько людей востребованы в профессии. А сколько невостребованы, будучи не менее талантливыми?! И плюнуть в них...Там, где их полюбили. Там, где их преподнесли народу. Сниматься из одного фильма в другой и потом сказать, что стыдно? Простите, пожалуйста, но я знаю других актрис, которые покруче. Сидят и ждут своего часа. И могут не дождаться. Чье-то место Чулпан Хаматова занимала. Безусловно»

ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО

«Мне кажется, что я в своей жизни не предавала. А кто-то может сказать, что это не так. Остро чувствую этот момент. И со стороны других, и со своей стороны. Я подсознательно избавилась от людей: которые могли бы меня предать. Отсекаю их. Друзей осталось очень мало. Раньше были 30 человек за столом — и все друзья. Теперь иначе. И мне так легче. Я и и детей пытаюсь этому научить».