Australia is the only country in the world that is also a continent. Я до сих пор помню, как начинался школьный топик на уроках английского. Дескать, Австралия – единственная страна в мире, являющаяся континентом. Кажется, седьмой класс. В то время я был как никогда близок к родине кенгуру – жил во Владивостоке. И это, пожалуй, все, что меня связывает с этой страной. С государством, которое за несколько веков своего существования так и не смогло обрести настоящую независимость.

В Канберре ведь прекрасно известно, что никакой недвижимости, счетов или иных активов у меня в Австралии нет. Выбор для отпуска – скорее из разряда недоступной мне по финансовым причинам экзотики. С таким же успехом можно было запретить мне лететь на Сатурн – все равно не долечу. Но бывшая колония, которая до сих пор не избавилась от британского «протектората» - ни на флаге, ни в конституции, по которой ее до сих пор возглавляет английская королева – не могла пройти мимо решения Лондона. Пару недель назад аналогичные санкции в отношении меня ввела Великобритания. И это тот случай, когда хочешь, не хочешь, а проявить «солидарность» нужно – статус бывшего доминиона бывшей Британской Империи обязывает. Но жизнь моя не перевернулась с ног на голову ни тогда, ни сейчас.

Я не буду вдаваться в пафосные рассуждения о вывернутых «цивилизованными государствами» наизнанку собственных представлений о свободе СМИ или о двойных стандартах. Иллюзий о непогрешимости западной общественной модели у меня давно нет. А на кенгуру с вомбатами можно посмотреть и в Московском зоопарке. Как там пел Бутусов: «Гудбай Австралия, о! Где я не был никогда». Ну, почти так…

