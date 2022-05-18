Певица не раз говорила, что ее наследник хорошо воспитан и получил прекрасное образование Фото: Личный архив

Наташа Королева обожает своего единственного сына Архипа Глушко. Певица не раз говорила, что ее наследник хорошо воспитан и получил прекрасное образование. Звездная мама никогда на него не давила и давала парню возможность самому принимать решения. Конечно, исполнительница хита "Маленькая страна" высказывала свое мнение на те или иные вопросы. Например, ей давно хотелось, чтобы сын сделал короткую стрижку. Недавно Архип послушался маму.

Сын Наташи Королевой кардинально сменил имидж. Архип Глушко похвастался смелым преображением. Он сделал короткую стрижку. "Отрезал гриву", - прокомментировал парень свое решение.

20-летний Архип в последнее время находится в центре общественного внимания. Наследника певицы критиковали за не слишком опрятный внешний вид и за рвение пробиться на эстраду. Молодой человек вместе с мамой выкладывал небольшие ролики, демонстрирующие вокальные данные Архипа.

Архип Глушко похвастался смелым преображением Фото: соцсети

А позже стал участвовать в музыкальном шоу. Правда, попытки парня блистать на сцене рядом со знаменитой родительницей мало кого впечатлили. Пение юноши не критиковал разве что ленивый.

Не так давно не сдержался и близкий друг Наташи. Композитор Игорь Крутой на всю страну отчитал Архипа за отсутствие голоса. Наставник порекомендовал ему в следующий раз появиться в передаче в качестве стриптизера. Дело в том, что Глушко-младший не забывает и о ремесле отца, в котором он также старается достигнуть высот под руководством своей подружки-стриптизерши Мелиссы Волынкиной.

"Наташа всегда была замечательной артисткой... Насколько Архип сможет... Наташ, без обид!", - заявил музыкант.