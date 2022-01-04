Игорь Крутой прилюдно отчитал сына Наташи Королевой

Наташа Королева с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко делает первые шаги в шоу-бизнесе. На протяжении нескольких месяцев 20-летний Архип Глушко пытается покорить сцену при посредничестве звездной мамы. Правда пока все попытки похвастаться талантами не привели к желаемым результатам.

Сын Наташи Королевой и Тарзана стал покорять музыкальный олимп под псевдонимом Архип Грек. Пение юноши не критиковал разве что ленивый. Однако Глушко-сын не обращает внимания на завистников. Он не устает демонстрировать свои вокальные данные на публике.

Королева и наследник принимают участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Недавнее выступление Архипа вызвало вопросы не только у телезрителей, но и у близкого друга Наташи.

Так, композитор Игорь Крутой, ставший одним из членов жюри музыкального проекта, на всю страну отчитал молодого человека за отсутствие голоса. Наставник порекомендовал Архипу в следующий раз появиться в передаче в качестве стриптизера. Дело в том, что Глушко-младший не забывает и о ремесле отца, в котором он также старается достигнуть высот под руководством своей подружки-стриптизерши Мелиссы Валынкиной.

"Наташа всегда была замечательной артисткой... Насколько Архип сможет... Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка", - заявил композитор после выступления певицы с сыном.