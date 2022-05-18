Владелец яхт и самолетов или таксист? В Сети рассекретили нового ухажера Анастасии Волочковой

Рассекречивать личность нового возлюбленного Волочкова не стала Фото: соцсети

Личная жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом: после расставания с банщиком Сергеем, которого возила на Мальдивы за свой счёт, и мимолетного романа с молодым строителем из Калуги балерина недолго горевала одна. На этот раз королева шпагатов улетела в Турцию в сопровождении смуглого подтянутого красавца, которого тут же поспешила предъявить в соцсетях. Рассекречивать личность нового возлюбленного Волочкова не стала, вместо этого по традиции показав его по частям: вот короткостриженный затылок, вот руки-ноги и наконец, фирменный кадр со спины в полный рост.

Нового кавалера Волочкова по традиции показывает по частям. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Тону в объятиях любимого человека. Порадуйтесь за меня, если хватит сил, - обратилась балерина к поклонникам. - На этот раз мужчина со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством! Только не стоит нас разыскивать и выслеживать. Он арендовал для меня прекрасный частный остров.

По словам Волочковой, с новым кавалером ее познакомила подруга Наташа - владелица клиники красоты в Голландии. Отдыхают подружки тоже вместе, каждая со своим мужчиной: вчетвером они и отправились на прогулку на яхте. Вот только вряд ли они предполагали, что организатор прогулки опубликует в соцсетях фото всей компании, случайно рассекретив новую любовь балерины: в Сети появились кадры, на которых «владелец самолёта и футбольного клуба» восточной внешности с голым торсом позирует рядом с Анастасией. Имя поклонника по-прежнему неизвестно, но в Сети подозревают, что королева шпагатов лукавит о благосостоянии ухажера - якобы в Турцию она улетела в компании молодого таксиста родом из Азербайджана.

Организатор прогулки рассекретил нового кавалера балерины. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, Волочкова на эти домыслы не реагирует.

- Он иностранец, - рассказала балерина сайту kp.ru. - Моему новому поклоннику 39 лет. Можно сказать, это курортный роман. Есть и другие мужчины рядом со мной. И со всеми я в дружбе и согласии. Я свободна, мое сердце не занято, поэтому имею право отдыхать, с кем захочу. И как хочу. Я надеюсь, вы ещё все погуляете на моей свадьбе!