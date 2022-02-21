Брошенная невеста раскрыла скандальную правду о молодом любовнике Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Личный архив

Романы Анастасии Волочковой, как говорят ее подписчики в Инстаграме, это "лучший сериал, которому нет конца". И действительно, новые сезоны выходят один за другим: Олег, Володя, банщик Сергей из "Давай поженимся"... Последний кавалер, как утверждала балерина, разбил ей сердце своей меркантильностью и жаждой пиара, с тех пор Волочкова обещала руководствоваться принципом "Счастье любит тишину". Однако, хватило ее ровно на сутки.

На днях любвеобильная танцовщица представила публике очередного ухажера - молодого да крепкого парня по имени Дима. Всего за неделю тот развил бурную деятельность. Сопровождал звезду на суд с Большим театром. Мелькал в ее гостеприимном доме. Катал в Калугу для знакомства с родителями. А тем временем, как оказалось, брошенная Дмитрием невеста продолжала платить кредит за нерадивого жениха.

Волочкова уверят, что счастлива с новым кавалером. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дарья Павловская из Калуги узнала благоверного по яркой куртке, появившейся в Инстаграме Анастасии - эту обновку экс-невеста сама подарила любимому на Новый год. В первую очередь оскорбленная дама сообщила Волочковой, что любовник годится ей в сыновья - парню всего 24 года. А когда реакции не последовало, Дарья решилась на скандальные откровения. Брошенная невеста опубликовала скриншоты переписки, где тот самый Дима клянется ей в любви, и отзывы девушек, которые с ним встречались. Все, как одна, говорят о вранье, изменах и постоянных просьбах подкинуть денег.

- Я верила в него как в мужчину, несмотря на регулярные денежные займы и кредит за телефон, который я плачу до сих пор, - призналась Дарья и обратилась к знаменитой сопернице. - Кстати, Анастасия, не хотите закрыть долги? Брать, так уж с приданным... Мы даже чуть не расписались и детей не родили. Слава богу, хватило мозгов подождать.

Еще несколько недель назад любовник балерины собирался жениться на невесте Дарье и проводил праздники с ее семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме того, экс-невеста с потрохами выдала намерения молодого любовника относительно Волочковой.

- Он мне вчера набрал, сказал, что пиарится. И мне предложил, - безапелляционно заявила Павловская.

Впрочем, балерина на эти скандальные заявления так и не отреагировала. В ее соцсетях - сплошные благодарности новому ухажеру и многочисленные совместные кадры, хотя в эти отношения мало кто верит.

- Скоро снова полетит на Мальдивы с новой "любовью на всю жизнь". А потом нам опять объявят, что этот любовник альфонс и воспользовался женской слабостью, - скептически комментируют подписчики балерины.