Антон Алиханов, - о сотрудничестве с немецким бизнесом: «Мы всегда придерживаемся политики «открытых дверей»»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с немецкими предпринимателями, которые ведут бизнес в регионе. Фото: gov39.ru

18 мая губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с немецкими предпринимателями, которые ведут бизнес в регионе. Переговоры состоялись по инициативе представителей бизнеса.

Антон Алиханов подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с иностранными инвесторами.

«Несмотря на текущую геополитическую обстановку и санкционное давление со стороны стран Европейского союза и США, мы всегда придерживаемся политики «открытых дверей» и предпринимаем все усилия для того, чтобы экономика области продолжала развиваться, – сообщил губернатор. - Стараемся предоставить лучшие условия для бизнеса. Наша главная задача – сохранить действующие мощности предприятий и запустить новые проекты, сохранить и приумножить рабочие места».

Немецкий бизнесмен Штефан Штайн, много лет возглавлявший местное представительство Торговой палаты Гамбурга, отметил, что немецкие предприниматели также ощущает негативные последствия экономических ограничений.

Немецкий бизнесмен Штефан Штайн (справа): «Здесь наши инвестиции, наши возможности, и мы тоже сталкиваемся с проблемами из-за санкций и политических проблем». Фото: gov39.ru

«Многие из нас давно работают в Калининградской области. Я общаюсь с коллегами и понимаю, что они уже часть калининградской экономики. Здесь наши инвестиции, наши возможности, и мы тоже сталкиваемся с проблемами из-за санкций и политических проблем», – заявил Штефан Штайн, поблагодарив губернатора за возможность прямого диалога с властями региона.

Важность таких встреч и заинтересованность в продолжении бизнеса в Калининградской области также подтвердил вице-президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Андрэ Кёллер.

Значительная часть вопросов от представителей немецкого бизнеса касалась нынешних сложностей в транспортно-логистической сфере. Также обсуждались проблемы, связанные с пошлинами, устаревшими регламентами в некоторых сферах деятельности.

В ходе встречи её участники выразили надежду на смягчение санкционных ограничений и формирование в будущем более благоприятных условий для развития внешнеторговых связей. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в рабочем взаимодействии.

Вице-президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Андрэ Кёллер подтвердил заинтересованность в продолжении бизнеса в Калининградской области. Фото: gov39.ru

По предложению Антона Алиханова для оперативного решения вопросов предпринимателей из Германии создаётся рабочая группа под руководством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Кускова.

Кстати, до эпидемических ограничений Германия входила в тройку ведущих стран-партнеров Калининградской области. В 2019 году общий внешнеторговый товарооборот сторон превысил 797 млн долларов США, затем началось его снижение: до 682 млн долларов в 2020 году и 556,2 млн долларов – в 2021 году (7-е место по объему товарооборота среди стран – внешнеторговых партнеров Калининградской области).

Годом ранее, в феврале 2021-го, губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел аналогичную встречу с немецкими инвесторами. Мероприятие, организованное в рамках Года Германии в России, состоялось на площадке Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Москве.

В ходе презентации Калининградской области были представлены льготы и преимущества действующего на всей территории региона режима Особой экономической зоны и свободной таможенной зоны. Инвесторы ознакомились с условиями локации новых предприятий в двух новых индустриальных парках «Храброво» и «Черняховск», возможностями для подготовки кадров, мерами поддержки специалистов, переезжающих в Калининградскую область.

По словам председателя правления Российско-Германской ВТП и главы Представительства немецкой экономики в России Маттиаса Шеппа, 400 участников «Диалога с губернатором» – очень высокий показатель для этого формата, который в очной форме обычно собирает порядка 20-30 человек.