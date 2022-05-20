Россию спасет бизнес, если его перестанут душить

Пусть люди начнут что-то продавать, мастерить, возить из-за границы свободно, без кучи бюрократии, согласований и прочих палок в колеса. Только это поможет вытащить страну из кризиса Фото: Shutterstock

Правительство воспринимает бизнес как эволюционный механизм. Мол, какие бы трудности ни были, жажда прибыли сделает свое дело. Предприниматели и санкции обойдут, и рабочие места создадут, и бюджет попутно наполнят. Есть только один нюанс. Власти долгие годы воспринимали бизнес как дойную корову на свободном выпасе. Хлопот никаких, а молоко дает. Когда пришло время о ней позаботиться, чиновники то ли не хотят, то ли уже не могут вести себя по-другому. В таких условиях экономическая теория по Дарвину может дать сбой.

«ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЕ, С КРЕДИТАМИ СЛОЖНО»

- Очень надеюсь, что бизнес нас будет и драйверить, и спасать от ситуации, когда рвутся логистические цепочки в условиях санкционного давления, - заявил в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство, как и во время коронавируса, представило целый комплекс мер поддержки различных отраслей. Сотни решений, льготы, субсидии, чего только нет.

- Набор мер обширный. Справедливости ради, в ряде сфер это то, что надо. Например, обнуление пошлин для критического импорта, мораторий на проверки, снятие точечной регуляторной нагрузки, отсрочка обязательств по субсидиям для промышленников и отсрочка возврата субсидий экспортерами, нулевой НДС для гостиниц, отмена авансирования по налогу на прибыль и другое, - перечисляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Но... Как это нередко бывает, светлые инициативы «сверху» рискуют вдребезги разбиться на местах. Чтобы разобраться во всех мерах поддержки, нужен целый день. Чтобы собрать документы – не меньше недели. А получишь ли ты помощь - никаких гарантий нет.

- Время тяжелое, с кредитами очень сложно, и они дорогие непомерно - 30% годовых. Субсидируемые кредиты получить не смогли. Даже Банк МСП отказал, который призван развивать малый и средний бизнес, - жалуется Павел Ковшаров, основатель сети детских центров «Замания».

В Центре стратегических разработок недавно провели тайный опрос. Операторы звонили в банки под видом предпринимателей и пытались узнать, какие льготные кредиты и на каких условиях они могут получить. В половине случаев их даже не смогли внятно проконсультировать.

Устами предпринимателей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОВЕРЯЮТ ТО, ЧТО ВИДЯТ

Как сказал один из предпринимателей: «оставьте льготы многодетным и малоимущем, дайте работать по-человечески». Но так не выходит.

- Валятся жалобы на массовые запросы и проверки налоговиков. Самое грустное, что валятся они тем, кто прозрачный и публичный. А те, кто совсем в тени, не проверяются вообще. Система работает так, что легально работать невыгодно вообще, но систему никто менять не хочет. Даже чеки бумажные отменять не хотят - потому что вместе с ними и проверки кассовой дисциплины уйдут. А вы лучше меня знаете, сколько с них кормилось... - сетует в своем телеграм-канале Анастасия Татулова, общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу, основатель сети семейных кафе «Андерсон».

При этом вожжи контроля чиновники из своих рук выпускать не хотят. Блокировку банковских счетов бизнеса вроде как запретили. Но, во-первых, на короткий срок – только до 1 июня этого года. Во-вторых, оставили расплывчатую лазейку-исключение. Мол, если будет риск вывода активов, счет все равно заблокируют. А это в нынешних условиях почти смертельно для бизнеса.

- Надо убрать руки с горла предпринимателя, - уверена Анастасия Татулова. - Не может сейчас заплатить налог - рассрочку дать. Лишь бы выжил. Не списывать. Не блокировать счета. Человек 10 лет налоги платил, сейчас ему сложно - да разве же это правильно его топить?! Это не цифры и не прибыль, это сломанные судьбы и разоренные бизнесы.

К тому же «мораторий на проверки», о котором мы постоянно слышим – не такое уж спасение. Потому что отменили только плановые проверки малого и среднего бизнеса. А внеплановые остались. Так что от назойливого внимания очередного Рос - чего-то там - надзора бизнес так и не освобожден.

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И даже если физически к предпринимателю никто не приходит, его достают удаленно.

- Сегодня запросов на предоставление всевозможных пояснений со стороны налоговой стало в разы больше. Показательным примером может являться даже то, что сейчас в компании выделяется отдельный человек только для того, чтобы взаимодействовать с ФНС, отвечая на их бесконечные запросы, - приводит пример Михаил Кузнецов, генеральный директор швейного производства «Толстойвеар» из Татарстана.

При этом создаются все новые лазейки. Например, электронная книга жалоб, которая может появиться на портале госуслуг. Эту идею обсуждают в Минцифры и Роспотребнадзоре. Будет обиженный клиент (возможно, подставной) жалобы строчить целыми днями - и сожрут предпринимателя проверяльщики.

Устами предпринимателей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ»

И ладно бы речь шла лишь о налоговой. От строгого чиновничьего взора предпринимателю нигде не спрятаться, не скрыться. Один из примеров - наружная реклама. Местные чиновники часто без предупреждения демонтируют и вывозят вывески, если они не соответствуют каким-то только им ведомым нормам.

- Мы проводим в библиотеках занятия по шахматам для детей. Поставили рядом со входами несколько штендеров с объявлением. В один из дней приехали какие-то люди и не говоря ни слова, забрали их. Полдня потратил, чтобы найти свои штендеры и выяснить, что же мы нарушили и как можем сделать все по закону. Для меня загадка, почему чиновники берут и просто забирают частную собственность?! Неужели нельзя было по-хорошему подойти и сказать?! Если нарушили – мы бы убрали, – удивляется Сергей Арчаков, совладелец шахматной школы «Феномен» из Москвы.

При этом одной рукой власти объявляют масштабные меры поддержки. А другой – продолжают закручивать гайки. К примеру, по маркировке различных видов продукции. Это когда на товар - от обуви до молока - ставят специальный код, чтобы отслеживать его путь от производства до прилавка. Несмотря на кризис и санкции, останавливать этот процесс в правительстве не хотят. Хотя лишние и при этом зачастую бессмысленные расходы бизнесу сейчас точно ни к чему.

- Маркировка в ее нынешнем виде не решает проблему контрафакта и не защищает российский производственный бизнес. Маркировка является кормушкой, которая только повышает цену товаров для конечного потребителя, снижает производительность труда, увеличивает стоимость логистики и провоцирует рынок к уходу в тень, - считает Анастасия Татулова.

И наконец, примечательно, что большинство нынешних требований, которые предъявляются бизнесу, не несут какой-либо ценности для потребителей. Часть нормативов из обращения вывели благодаря «регуляторной гильотине» (практика пересмотра и отмены лишних и устаревших требований) и работе вице-премьера Дмитрия Григоренко, которого предприниматели хвалят. Но бессмысленных требований все равно осталось много.

- В разных бизнесах имеется масса рабочих и бюрократических моментов, которые не несут ценности, но заставляют бизнес тратить на это деньги. Например, это удостоверения руководителя или уполномоченного сотрудника по трудовой дисциплине, пожарной безопасности, спецоценки труда, или уголок потребителя. Все эти документы получаются у аккредитованных агентов за несколько часов, по сути, просто оплатив их услуги. Тут создается большая имитация работы: тесты проходятся дистанционно на сайте компании, необходимые документы просто доставляются курьером. Самое главное, что все это не создает ценности ни для потребителя, ни для государства, но за это платит бизнес. Я не говорю, что не нужно осуществлять контроль пожарной безопасности или должны ухудшаться условия труда на рабочем месте. Я говорю лишь о том, как сегодня выглядят эти услуги, - говорит Михаил Кузнецов.

Светлые инициативы «сверху» рискуют развалиться на местах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

О том, что власти поворачиваются лицом к предпринимателям, говорится уже лет 10. Что-то облегчается, но взамен одному ушедшему требованию приходят другие. В итоге легче жить бизнесу не становится. Или становится, но очень медленно.

- Готовлю отчет по тому, что сделано для МСП (малого и среднего предпринимательства, - Ред.). Смотрю на табличку и понимаю - столько сил и времени и такой микрорезультат. Грустно, но это, видимо, максимум, что я лично могу в существующих обстоятельствах. Из 46 необходимых вещей сделано 4, со скрипом. Ни одного системного решения по большому счету так не принято, - констатирует Анастасия Татулова.

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей будет представлен президенту в ближайшее время.

- С точки зрения регуляторных послаблений сделано много, но далеко не все. Навскидку, первое, что приходит в голову - плата за проезд грузовиков по дорогам, большие штрафы за перегруз. У нас в докладе президенту в этом году упоминается около 300 системных проблем, которые так и не решены за последние годы. Снятие этих точечных барьеров очень может помочь бизнесу именно сейчас, - утверждает бизнес-омбудсмен.

Справедливости ради, та же Татулова говорит: условия ведения бизнеса улучшаются. Но очень медленно. Но терпеть и мириться с печальной действительностью ради возможных улучшений в будущем в нынешней ситуации готовы уже немногие. Можно сказать, перспективы теперь видят единицы.

- Несмотря на все сложности, я все равно построю производство. И уже в середине лета мы сможем поставлять еще больше тортов, десертов, - пишет в своем телеграм-канале Павел Ковшаров из «Замании».

Так и вижу, как чиновники потом бодро отрапортуют, что все это благодаря «своевременно принятым мерам поддержки». Не благодаря, а вопреки!

УСТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Три шага к свободе

- В последние года полтора бизнес гораздо меньше жаловался на проверки и вымогателей, чем до ковида. Здесь позитивная динамика прослеживается отчетливо. Но все меры поддержки во время пандемии, предложенные государством, носили разовый, а не системный характер. Немного помогли, конечно, но не более, - говорит Николай Пальченко, предприниматель, владелец ООО «Капитал» из Мурманска.

Для полноценного развития предпринимателям, по их же собственным словам, нужны три вещи – те самые системные меры.

1. Меньше контроля и надзора

Максимальная свобода – как в начале 90-х. Пусть люди начнут что-то продавать, мастерить, возить из-за границы свободно, без кучи бюрократии, согласований и прочих палок в колеса. Только это поможет вытащить страну из кризиса. Чем больше будет ограничений, тем дольше мы будем оттуда выбираться.

- Не надо крепить бигуди на лысую голову. Надо снять все ограничения с предпринимательской инициативы, - замечает Олег Дерипаска, известный предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

2. Низкие налоги

- Налоговая нагрузка у нас вроде небольшая, но она выше уровня тех стран, которые активно развиваются. Пониженные налоги сейчас – условие для преодоления санкций. Очень ждем хотя бы снижения страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Вы спросите – чем компенсировать выпадающие доходы бюджета? Но они тоже мифические – от не начатых проектов доходов быть не может. Ради реальной структурной перестройки экономики надо некоторое время не обращать внимания на дефицит бюджета, - призывает Борис Титов.

3. Дешевые кредиты

По мнению бизнес-омбудсмена, нужно снижать ключевую ставку Центробанка, чтобы сделать кредиты для бизнеса доступными. Сейчас ключевая ставка равна 14%, и именно на эту цифру ориентируются банки, выдавая кредиты предпринимателям. Это какую же прибыль надо получать (причем сразу), чтобы расплачиваться с такими кредитами и оставаться в плюсе?

И кстати, можно не бояться, что вслед за снижением ставок по кредиту разгонится инфляция. Цены сейчас растут совсем по другим причинам - из-за усложнения и удорожания цепочек поставок, а не из-за мифических дешевых кредитов.

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