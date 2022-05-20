Виктория Боня на открытии Каннского фестиваля. Фото: EAST NEWS

Каннский фестиваль в этом году проходит без россиян. Нашу делегацию не позвали на европейский кинофорум, а российским журналистам отказали в аккредитации из-за спецоперации РФ на Украине. Казалось бы, организаторы фестиваля соблюли все мировые политические тренды – не подкопаешься. Но западные злопыхатели все-таки нашли, к чему придраться. Каннский фестиваль обвинили в поддержке России из-за… Виктории Бони.

Телеведущая давно живет в Монако и каждый год выходит на красную дорожку Дворца фестивалей в Каннах. Этот год не стал исключением – Боня вновь блеснула на открытии кинофорума. Снимки Виктории в шикарном вечернем платье появились во многих западных изданиях – от Variety до Daily Mail. На это немедленно обратили внимание пользователи соцсетей, обвинившие организаторов Каннского фестиваля в пророссийских настроениях. Масла в огонь добавили старые снимки Виктории, всплывшие в соцсетях: на них она позирует в купальнике и в футболке с портретом Владимира Путина. Пользователи Твиттера (заблокирован в России) возмутились тем, что женщина, публично поддерживающая президента России, оказалась на красной дорожке Каннского фестиваля. По их мнению, Боню следовало выгнать из Канн с позором.

В соцсетях всплыли старые снимки Виктории, на которых она позирует в купальнике и в футболке с портретом Владимира Путина. Фото: соцсети.

«Почему ее не забанили, как медийную сторонницу Путина? Какого черта? Независимых журналистов не аккредитовали, а вот фанатку Путина, режущую сумки Chanel, - это запросто», - написал один из критиков.

В ответ Виктория заявила, что осуждающие ее люди просто хотят раздуть скандал на пустом месте. Боня обвинила критиков в двойных стандартах, напомнив, что она играла вместе с Владимиром Зеленским в российском фильме «8 первых свиданий». Однако ее кадры с будущим президентом Украины хейтеры почему-то не вспомнили.

- Почему они не отмечают меня на снимках, где я с Зеленским в одном кадре играю в кино? Причем фотографии в футболках с Владимиром Путиным были сделаны гораздо раньше, чем снят этот фильм. Какие-то двойные стандарты, что ли, - сообщила Боня изданию Super. - Женщина в целом всегда несет только мир, она никогда не несет ничего деструктивного. А людям так важно найти какую-то зацепку, чтобы раскачивать. У меня складывается такое впечатление, что людям не нужен мир.

Снимки Виктории в шикарном вечернем платье появились во многих западных изданиях. Фото: EAST NEWS

Ранее телеведущая рассказала, что участвует в Каннском фестивале уже десять лет подряд. Впервые она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой она тогда работала. Затем ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard. Еще одним российским «лицом» этого ювелирного бренда является фигуристка Татьяна Навка, также участвовавшая в Каннском фестивале по его приглашению.