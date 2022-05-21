Жители Германии требуют отставки главы МИД за нацистские высказывания о России

Заявление главы МИД ФРГ сравнили с «языком нацистской Германии». Фото: REUTERS

Жители ФРГ требуют от главы федерального внешнеполитического ведомства Анналены Бербок ухода в отставку со своего поста.

Бербок грубо высказалась о России. Более того, ее слова «о разрушении» нашей страны сочли нацистской.

Именно так о словах Бербок о России высказался экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен, сравнивший заявление главы МИД ФРГ с «языком нацистской Германии». Лафонтен также добавил, что такая риторика могла бы понравиться лидерам Третьего рейха.

Немцы выражают свое мнение по этому поводу и в соцсетях. Они настаивают на том, чтобы Бербок покинула свой пост досрочно. И считают, что из-за ее слов имидж Германии придется восстанавливать многие годы.

Немцев удивляет отход «зеленой» Бербок, являющейся сопредседателем партии «Союз 90/Зеленые», от реализации пацифистской доктрины, которую возглавляемая Бербок партия традиционно проповедовала. Чтобы хоть как-то сгладить неприятную ситуацию, в которой по вине Бербок оказалась Германия, пользователи соцсетей напоминают, что нынешний глава МИД страны в прошлом году проиграла борьбу за пост федерального канцлера.

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