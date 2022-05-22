«Я очень счастлив»: Прилучный отдыхает на тропическом пляже с красоткой в бикини

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

Павел Прилучный улетел в отпуск в теплые края вместе с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. По слухам, 34-летний актер и 26-летняя красотка поженились. Пара якобы узаконила свои отношения 12 мая в одном из загсов Москвы, а затем отправилась в медовый месяц на тропические острова. Сами актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха.

В соцсетях Павел опубликовал фото с Зепюр на фоне моря.

- Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив, - сообщил актер.

И следующее фото не оставляет в этом ни малейших сомнений. На снимке Павел делает селфи на пляже. На соседнем лежаке расположилась одетая в бикини Зепюр. Актриса сногсшибательно выглядит в черном купальнике – лифчике-бандо и изящных трусиках. Экзотический пляж, красивый морской пейзаж и прекрасная девушка рядом – что еще человеку нужно для счастья?

Павел и Зепюр отдыхают на тропическом острове. Фото: соцсети.

- Если что мы на связи, но это не точно, - подписал фото артист.

В комментариях подписчики поздравляют Павла с хорошим отдыхом: «Девушка просто красавица», «Красивые и счастливые! Глаз радуется», «Вы заслуживаете счастья. Очень рада за вас», «Совет да любовь! Детишек побольше», - пишут поклонники.

Слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Прилучного с Муцениеце. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович, с которой встречался после развода.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Актер признался, что он очень счастлив. Фото: соцсети.

Поклонники артиста немедленно расстроились, ведь они рассчитывали, что Павел вновь сойдется со своей бывшей женой. В последнее время в Сети говорили о воссоединении звездной пары: якобы Павел после расставания с Мирославой Карпович вновь вернулся к Агате. Правда, сама Муцениеце не раз говорила, что между ней и бывшим мужем исключительно дружеские отношения. И только ради детей.

- Мы молодцы. Мы наладили коммуникацию, - сообщила актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве.