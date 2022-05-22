Лера Кудрявцева поделилась редким снимком внука - ровесника своей дочки

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети.

Лера Кудрявцева – не только любящая мама, но еще и заботливая бабушка. В это сложно поверить, но 51-летняя телеведущая – мама взрослого сына, который подарил ей очаровательного внука Леву. В соцсетях Лера опубликовала трогательный снимок, сделанный во время дня рождения мальчика. На фото именинник, которому исполнилось четыре года, позирует вместе с отцом и аниматорами. Рядом стоит его тетя – дочка Кудрявцевой Маша.

- День рождения Левочки! – подписала фото Лера.

Лера стала бабушкой в 2018 году. Маленький Лева появился на свет всего за три месяца до того, как она родила дочку Машу. Это довольно необычная ситуация в семье, когда дочь и внук одного возраста.

В соцсетях Лера опубликовала трогательный снимок, сделанный во время дня рождения внука. Фото: соцсети.

Сын Кудрявцевой Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама показывает его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться. Лера отлично ладит с женой Жана и всегда рассказывает, что ее невестка – настоящая красавица. Сын телеведущей работает на канале НТВ, куда ему помогла устроиться его звездная мама. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет.

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет.

- Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком, - рассказывала Лера в одном из интервью. Но семейная жизнь пары не заладилась: Ленюк часто отсутствовал дома, а после Лера и вовсе узнала, что муж ей изменяет. Она приняла решение развестись и ушла с маленьким ребенком. Сергей не участвовал в воспитании сына и не помогал материально. После школы Жан учился в колледже при Академии Плеханова, затем в Академии получил высшее образование по специальности «Экономика».

Когда Лера в 19 лет родила сына, то неожиданно для всех назвала его в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма. Девушка была влюблена в голливудскую звезду и поэтому решали дать его имя новорожденному малышу. Сегодня она признается, что совершила глупость. Перед школой она даже предложила Жану сменить имя.

- Когда Жану исполнилось семь лет, я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали, — рассказала Лера в шоу «Звёзды сошлись».

Родив дочку, Лера назвала девочку красивым русским именем. С ее отцом, хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая живет в законном браке уже девять лет. Избранник звезды на 17 лет младше нее.