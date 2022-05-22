«Не допускать к святому причастию»: Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разгневала архиепископа

Cпикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси запрещено принимать причастие Фото: EAST NEWS

Зреющее в течение многих лет напряжение между католической церковью и либеральными американскими политиками вылилось в конкретные действия со стороны священнослужителей: архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне объявил, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси запрещено принимать причастие.

Всему виной разногласия между церковью и либералами в вопросах прерывания беременности, сообщает CBSNews.

– С первого века церковь утверждала нравственное зло всякого аборта. Это учение не изменилось и остается незыблемым. Аборт серьезно противоречит моральному закону, – заявил в своем письме архиепископ.

И напомнил, что аборт с точки зрения морали является детоубийством, а потому не может и не должен быть поддержан истинно верующими католиками. Также священнослужитель однозначно высказался в отношении «преступников против человеческой жизни», заявив, что каноническое наказание предусматривает отлучение от церкви.

Ранее Кордилеоне обращался к Пелоси с требованием либо отказаться от защиты абортов, либо воздержаться от публичных заявлений о своей вере. Когда же спикер не сделала ни того, ни другого, он принял решение.

– Законодатель-католик, поддерживающая искусственный аборт, зная учение церкви, совершает явно тяжкий грех, вызывающий серьезнейший скандал. Поэтому универсальный церковный закон предусматривает, что такие лица не должны быть допущены к святому причастию, – написал архиепископ, имея в виду Пелоси.

Либеральные политики, рьяно поддерживающие право на аборт, всячески пытаются примирить свои взгляды с верой. Так, в свое время Нэнси Пелоси заявила, что церковь так и не сумела определиться в понятиях – когда же именно начинается жизнь, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны высшего духовенства США.