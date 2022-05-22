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В мире22 мая 2022 5:11

«Не допускать к святому причастию»: Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разгневала архиепископа

Женщине припомнили ее позицию по абортам
Юрий МАЙБОРОДА
Cпикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси запрещено принимать причастие

Cпикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси запрещено принимать причастие

Фото: EAST NEWS

Зреющее в течение многих лет напряжение между католической церковью и либеральными американскими политиками вылилось в конкретные действия со стороны священнослужителей: архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне объявил, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси запрещено принимать причастие.

Всему виной разногласия между церковью и либералами в вопросах прерывания беременности, сообщает CBSNews.

– С первого века церковь утверждала нравственное зло всякого аборта. Это учение не изменилось и остается незыблемым. Аборт серьезно противоречит моральному закону, – заявил в своем письме архиепископ.

И напомнил, что аборт с точки зрения морали является детоубийством, а потому не может и не должен быть поддержан истинно верующими католиками. Также священнослужитель однозначно высказался в отношении «преступников против человеческой жизни», заявив, что каноническое наказание предусматривает отлучение от церкви.

Ранее Кордилеоне обращался к Пелоси с требованием либо отказаться от защиты абортов, либо воздержаться от публичных заявлений о своей вере. Когда же спикер не сделала ни того, ни другого, он принял решение.

– Законодатель-католик, поддерживающая искусственный аборт, зная учение церкви, совершает явно тяжкий грех, вызывающий серьезнейший скандал. Поэтому универсальный церковный закон предусматривает, что такие лица не должны быть допущены к святому причастию, – написал архиепископ, имея в виду Пелоси.

Либеральные политики, рьяно поддерживающие право на аборт, всячески пытаются примирить свои взгляды с верой. Так, в свое время Нэнси Пелоси заявила, что церковь так и не сумела определиться в понятиях – когда же именно начинается жизнь, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны высшего духовенства США.

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