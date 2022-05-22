Экс-посол США в России признал, что Вашингтон откровенно врал Киеву

Макфол подтвердил, что американские власти обманывали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол подтвердил, что американские власти обманывали власти и народ Украины относительно вступления Незалежной в НАТО – на самом деле членство в альянсе Украине не светило.

На политических дебатах The Munk Debate ведущий программы обратился к Макфолу с просьбой прокомментировать тот факт, что американские дипломаты всеми силами пытались убедить официальный Киев в возможности вступления в Североатлантический альянс, но в результате ничего так и не произошло.

– В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали? – задал вопрос ведущий.

– Да. Так устроен реальный мир, – с улыбкой ответил Макфол.

В 2014 году после государственного переворота на Украине Киев отказался от внеблокового статуса страны, а спустя пять лет, в 2019 году, были приняты изменения в Конституцию Украины, определившие ее курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Вместе с тем, эксперты неоднократно заявляли, что в ближайшее десятилетие Украина при всем желании не сможет стать членом альянса. В конце апреля об этом открыто заявил глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув в то же время, что альянс продолжит проводить «политику открытых дверей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сетовал, что, несмотря на разговоры об открытых дверях, «войти в них Киеву так и не удалось».