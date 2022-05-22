Хроника ненависти: Украинские беженцы и Европа объявили войну против памятников советским воинам

9 мая в Варшаве был осквернен памятник советскому воину-освободителю. Фото: REUTERS

Буквально на днях по столице Латвии прошло шествие, требующее снести памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Не сказать, что оно сильно отличалось от периодических маршей поклонников СС в этой республике и прочих подобных мероприятий, разве что на этот раз толпа была погуще и шла подольше. Но одно коренное различие все же было. Это шествие проходило уже после того, как парламент Латвии 12-го мая разрешил снести памятник освободителям Риги.

Памятник в Риге, к которому 9 мая принесли тысячи цветов, власти решили снести. Фото: REUTERS

9 мая площадь у памятника освободителям Риги люди усыпали цветами. Фото: REUTERS

Этой весной в Европе, преимущественно "новой", разразилась целая эпидемия нападений и вандализма в отношении памятников советским воинам, мест их захоронений, мемориалов их памяти и т.д. Вряд ли когда перед очередной годовщиной Дня Победы происходило нечто подобное столь широко. Благодаря Телеграм-каналу Мега-Vатник – Z известного молдавского политолога и общественного деятеля Владимира Букарского мы сейчас имеем возможность восстановить хронологию наиболее значимых (но далеко не всех) нападений. Причем, речь идет уже не только о памятниках советским воинам, но и русским полко- и флотоводцам.

Поехали?

МАРТ

Первый акт вандализма был зафиксирован в Словакии. В ночь на 3-е марта в столице республики Братиславе был осквернен военно-мемориальный комплекс "Славин", где покоятся 6 845 красноармейцев, погибших при освобождении города.

В ночь на 3-е марта в столице республики Братиславе был осквернен военно-мемориальный комплекс "Славин" Фото: СОЦСЕТИ

В это же день 3-го марта неизвестные нанесли оскорбительные надписи и свастику на мемориал в деревне Пашалтуонис приграничного с Калининградской областью Юрбаркского района Литвы, а в городе Жасляе облили памятник советскому солдату краской.

6-го марта вандалы осквернили мемориал на могилах советских солдат в городе Дзялдово на севере Польши (Варминьско-Мазурское воеводство)

В ночь с 8 на 9 марта мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии, где похоронены 9 тысяч погибших в боях на Дуклинском перевале красноармейцев, неизвестные вандалы осквернили памятник воину-освободителю. Кстати, в тех боях вместе с красноармейцами сражались и погибали и бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

В ночь с 8 на 9 марта мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии неизвестные вандалы осквернили памятник воину-освободителю. Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 9-е марта в городе Кошалин на севере Польши с помощью спецтехники снесли памятник советскому солдату-освободителю, установленный на местном кладбище.

9-го марта все в том же городе Дзялдово Варминьско-Мазурского воеводства все тот же памятник на могиле советских солдат, который за три дня отчистили от нападения вандалов и привели в нормальный вид, облили краской и нарисовали на нем свастику.

19-го марта вандалы выступили в столице Греции. В Афинах на постаменте памятника павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны советским бойцам написали желтой краской "Азов" и нарисовали эмблему этого нацистского батальона – "Волчий крюк".

29-го марта на постамент всемирно известного монумента "Воин-освободитель" в Трептов-парке в столице Германии злоумышленники нанесли краской две большие звезды синего и желтого цветов.

В ночь на 30 марта все в том же Берлине в районе Тиргартен на советские танки из архитектурного ансамбля мемориала неизвестные вандалы набросили сие-желтые чехлы (цвета украинского флага).

Памятник в Афинах после атаки вандалов греки привели в порядок и вышли на митинг против осквернителей. Фото: Юрий Малинов/ТАСС

АПРЕЛЬ

Этот месяц выдался не менее насыщенным для "борцов за демократию".

2-го апреля по инициативе фонда помощи активистам «Польша объединяет нас» вандалы осквернили памятник советским и польским танкистам в Гданьске.

7-го апреля в городе Тапа (Эстонии) памятник, установленный на братской могиле советских солдат, измазали краской.

В тот же день, 7-го апреля в парке "Святой Георгий" в г. Добрич (Болгария) краской облили памятник советскому солдату на территории военного мемориального комплекса и нанесли антироссийские оскорбительные надписи.

11-го апреля в эстонском г. Отепе вандалы "раскрасили памятник советским воинам в цвета украинского флага. Кроме того, они оставили на монументе надпись синей краской в виде буквы Y". Наверное, просто перепутали Y и J.

18-го апреля в столице Эстонии Таллине неизвестные срезали с установленного на военном кладбище "Бронзового солдата" орден Красной Звезды. В 2007 году власти перенесли памятник из центра города на военное кладбище, но эти ублюдки не поленились и пришли и туда.

18-го апреля в берлинском Трептов-парке неизвестные вандалы расписали ворота на входе в мемориальный комплекс.

На монументе в берлинском Трептов парке вандалы написали призывы убивать русских. Фото: Кадр видео

18-го или 19-го апреля злоумышленники осквернили памятник павшим в годы Второй мировой войны советским солдатам в Потсдаме. На территории мемориала находятся почти 400 могил и монумент в память о павших красноармейцах. Об инциденте правоохранительные органы ФРГ рассказали лишь 21-го апреля.

23 апреля вандалы осквернили памятник советским солдатам в городе Паланга в Литве.

24 апреля памятник советским солдатам в поселке Жалёйи Вилкавишкского района Литвы залили краской синего и желтого цветов.

Воинское кладбище красноармейцев было осквернено в конце апреля и в местечке Моцка в Румынии.

ВЛАСТИ ДАЮТ "ДОБРО" НА РУСОФОБИЮ. УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ТОРЖЕСТВУЮТ

Подобные случаи регулярно происходили и раньше, но не в таких количествах. И, как правило, это случалось накануне Дня Победы. Здесь же мы видим настоящую эпидемию, начавшуюся еще за два месяца до этой даты. И причин тому две. Первая – это откровенное русофобство местных и государственных властей. Которые лишь поощряют подобный вандализм, несмотря на соглашения о взаимном уходе за местами захоронений и памятниками и сами сносят памятники советским воинам-освободителям.

Так, например, 20-го апреля по инициативе Института национальной памяти Польши в стране было снесено три монумента. Памятник красноармейцам в городе Седлец, мемориал в местности Мендзыблоче в Великопольском воеводстве Польши (гранитный валун на цоколе из каменных блоков с надписью: "99 солдатам 1-й Армии Войска Польского и 9 солдатам Советской Армии, погибшим 30-31 января 1945 года в боях за освобождение Злотова" и памятник в местности Гарцарско в Дольношленском воеводстве.

В Польше власти снесли памятник, который ранее подвергся атаке вандалов. Фото: Кадр видео

В Латвии этой весной местные власти снесли памятник советским воинам в поселке Мадлиена.

Власти Вильнюса объявили о намерении снести шесть скульптур на Антакальнисском кладбище на захоронении советских воинов, погибших в Великой Отечественной.

Власти литовских городов Кедайняй и Шета также решили демонтировать два памятника советским воинам Великой Отечественной войны в своих городках.

А 12 мая за снос памятника, к которому рижане несли цветы и не только в День Победы, проголосовал парламент республики.

Второй момент – это украинские беженцы в этих странах, которых за их поведение впору уже называть и называют "бешенцами". В половине, а то и больше вышеперечисленных случаев на памятниках рисовали украинские флаги или просто ставили кляксы его цветов. Да и эмблемы "Азова" говорят, что это делали не коренные жители этих стран.

Еще одно свидетельство того, что эти проделки – дело рук украинцев – осквернение в Европе памятников не советским, а русским полководцам. В марте, например, вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову. И не где-нибудь. А на острове Корфу, который адмирал отбил у французов и с освобождением которого завершилось освобождение Ионических островов. В Греции память Ушакова чтут с трепетом, и подумать, что какой-то грек пошел надругаться над его памятью, да еще с краской синего и желтого цветов, может только человек с очень больной фантазией.

Крест в честь Суворова и его солдат в Альпах расписали сине-желтой краской. Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Еще один факт из этого ряда – осквернение памятника Суворову в Альпах. 18-го мая, в День памяти российского генералиссимуса исторический крест, посвящённый переходу русского генерала через Сен-Готард, который был высечен в скале более 120 лет назад, размалевали синими и желтыми пятнами и даже неумело нарисованным флагом Украины. и все понятно, что сделали это не швейцарцы, которые к памяти Суворова также относятся весьма трепетно.

Русофобские власти и русофобствующие украинские беженцы совпали в своих устремлениях. Европе впору тут бы и призадуматься над пугающими перспективами. Потому что "бешенцы" их моментально украинизируют и низведут до своего уровня. А это чревато очень тяжелыми последствиями. Вплоть до потери страны. Стоит лишь, например, посмотреть на ту же Украину. Но Европа сливается с ними в общем радостном экстазе, предпочитая не замечать, как на ее платье остается все больше притащенного к ней навоза. Да она его уже и не стряхивает.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Атака на Воина-освободителя: осквернение советских могил в Европе как реванш нацистов

Как выясняется, многие на Западе до сих пор не простили Красной армии ее победы над Гитлером (подробности)