Герои спецоперации «Z»: рядовой Краснюк спас раненых товарищей от плена

Российская спецоперация на Украине продолжается. Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Подвиги российских военнослужащих не оставляют равнодушными. В наградных листах на командиров подразделений довольно часто можно прочесть «при этом потерь среди подчиненных допущено не было». Возможно, что эта строка заслуживает особой оценки, отдельной награды. Ведь добиться победы можно разной ценой, но одолеть врага сохранив личный состав - бесценно.

Проявляют лучшие человеческие качества в мгновения боевых столкновений российские воины, что последние годы воспитываются на знаменитой книге легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова "Наука побеждать". "Сам погибай, а товарища выручай", - напоминал своим солдатам генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения.

СВОЕВРЕМЕННО ДОПРОСИЛ ВОЕННОПЛЕННОГО

Старшина Андрей Бутолин

Старшина Андрей Бутолин Фото: Минобороны РФ

«Вблизи одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов, группа российских военнослужащих под руководством старшины Андрея Бутолина обнаружила вражескую диверсионную группу. Внезапно атаковав противника, группой старшины Бутолина было уничтожено до 15 националистов, а также одна единица военной техники. Лишившись возможности отступления, 2 диверсанта сложили оружие и сдались в плен, где в ходе допроса раскрыли местоположение артиллерийских подразделений противника. Решительные и мужественные действия Андрея Бутолина позволили предотвратить готовящиеся противником диверсии в освобожденном населенном пункте».

СПАС РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ ОТ ПЛЕНА

Рядовой Игорь Краснюк

Рядовой Игорь Краснюк Фото: Минобороны РФ

«Старший стрелок мотострелкового отделения рядовой Игорь Краснюк, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских националистов из населенного пункта. Боевая машина, в которой находился Игорь, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, четко ориентируясь в экстремальной ситуации, Игорь Краснюк выбрался из подбитой машины, под шквальным огнем противника, помог двоим своим товарищам эвакуироваться в укрытие, где оказал им первую медицинскую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия. Прикрывая раненых, рядовой Краснюк уничтожил 3 националистов, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков».

ВЛАДЕЕТ КЛЮЧАМИ ОТ НЕБА УКРАИНЫ

Капитан Алексей Александров

Капитан Алексей Александров Фото: Минобороны РФ

«В зоне ответственности зенитной ракетной батареи капитана Александрова, оказались три беспилотника украинских националистов. Они стремились атаковать позиции российских войск. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей Александров оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря грамотным и умелым действиям Алексея все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, в том числе 2 беспилотных летательных аппарата типа «Байрактар ТБ2». В течение недели противник, желая вытеснить наши войска с занимаемых позиций, неоднократно предпринимал попытки поразить объекты российской группировки войск, прикрываемые батареей под руководством капитана Александрова. В ходе отражения воздушных налетов боевыми расчетами под командованием капитана Александрова было уничтожено 7 Байрактаров-ТБ-2, 3 ударных штурмовика и 4 фронтовых бомбардировщика. Благодаря умелым и грамотным действиям капитана Александрова, противник не смог нанести поражение военной технике группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом потерь среди подчиненных Алексея допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Впервые в открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма ВС РФ в Подмосковье приняли участие сразу три военно-оркестровых коллектива. Всего в мероприятии приняли участие более 160 военных музыкантов.

Фото: Минобороны РФ

На Соборной площади Главного храма ВС РФ выступил Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова. Кроме того, на открытии для зрителей и гостей сыграл Военный образцовый оркестр Почетного караула и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Фото: Минобороны РФ

«Знаменательно, что открытие нынешней программы происходит здесь, у Главного храма ВС РФ, потому что именно в храмах мы набираемся духовности. Замечательно, что здесь происходит продолжение традиции, а игра оркестров в парках - это давняя традиция в нашем государстве», - сказал на открытии сезона начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, заслуженный артист РФ, генерал-майор Тимофей Маякин.

Фото: Минобороны РФ

Программа «Военные оркестры в парках» организована дирекцией международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны России.