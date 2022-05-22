Викторию Боню выгнали с красной дорожки Каннского кинофестиваля

Виктория Боня на открытии Каннского фестиваля. Фото: EAST NEWS

Викторию Боню минувшим вечером не пустили на Каннский фестиваль. Российскую телеведущую попросили удалиться с красной дорожки Дворца фестивалей из-за слишком провокационного образа. Об этом 42-летняя Боня рассказала в соцсетях.

Виктория собиралась выйти на красную дорожку в мужском костюме, с приклеенными на лицо бутафорскими усами и с табличкой, на которой она выразила свое мнение о происходящем в мире. Роль таблички выполняла сумочка-клатч. Однако охрана посчитала, что такой образ привлечет слишком большое внимание прессы. Организаторы попросили Боню покинуть фестиваль, что очень разозлило ее.

- Сегодня меня попросили удалиться с красной дорожки Каннского кинофестиваля... Так как я законопослушный гражданин, то я ушла, - рассказала Боня подписчикам. - Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам. Но я оставлю это здесь, потому что моё сообщение сегодня было от всех женщин. Женщина ответственна только за мир в этом мире!

Викторию выгнали с красной дорожки из-за слишком провокационного образа. Фото: соцсети.

А вот на открытие Каннского фестиваля Викторию пустили без проблем. В первый день работы кинофорума она продефилировала по красной дорожке в роскошном вечернем платье с открытыми плечами. Снимки Бони опубликовали многие западные издания - от Variety до Daily Mail. Воодушевленная этим успехом, звезда "Дома-2" рассказала в соцсетях, что ее второй выход на красную дорожку будет не менее заметным.

- Итак, в этом году, в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин, я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход будет с сообщением к миру! – написала телеведущая.

И сдержала слово. Правда, покрасоваться перед камерами фотографов в Каннах Боне не удалось. Раздосадованная Виктория сфотографировалась на скамейке возле Дворца фестивалей, села в машину и уехала домой в Монако.

На открытии Каннского фестиваля Боня появилась в вечернем платье с открытыми плечами. Фото: EAST NEWS

К слову, не пускать Боню на красную дорожку Канн еще до этого случая призывали многие западные злопыхатели. Из-за Виктории они обвинили кинофестиваль в поддержке России. Телеведущей припомнили старые снимки, всплывшие в соцсетях: на них она позирует в купальнике и в футболке с портретом Владимира Путина. Пользователи возмутились тем, что женщина, публично поддерживающая президента России, оказалась на красной дорожке Каннского фестиваля. По их мнению, Боню следовало выгнать оттуда с позором.

Ранее телеведущая рассказала, что участвует в Каннском фестивале уже десять лет подряд. Впервые она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой тогда работала. Затем ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard.