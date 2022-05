Что известно о старшем брате Максима Галкина, приютившем его с Пугачевой на вилле за 6 млн долларов

Алле Пугачевой и Максиму Галкину даже на земле обетованной не удалось спрятаться от папарацци Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алле Пугачевой и Максиму Галкину даже на земле обетованной не удалось спрятаться от папарацци: журналисты с квадрокоптера засняли особняк звездной четы в Израиле. Трехэтажная вилла на "израильской Рублевке", окруженная пальмами и бассейном, по оценкам экспертов, стоит от 6 млн долларов. А принадлежит эта жилплощадь родному старшему брату юмориста Дмитрию Галкину - человеку столь же богатому, сколь и неизвестному широкой публике.

Дмитрий Галкин на 12 лет старше своего знаменитого родственника - сейчас ему 57. Когда только Максим только-только делал свои первые шаги в шоу-бизнесе, Дмитрий всячески ему покровительствовал и продюсировал каждое шоу. Говорят, старший брат поспособствовал и встрече с Аллой Борисовной: именно он организовал концерт, на котором впервые увиделись будущие супруги. Кстати, для Галкина-старшего шоу-бизнес был не просто семейным делом: в нулевых он продвигал также группы "Чай вдвоем" и "Паскаль", представил русскоязычный вариант мюзикла "We will rock you". А потом вдруг резко завязал с делами творческими.

Как выяснил сайт kp.ru, сейчас в списке бизнес-интересов Дмитрия Галкина в России - сплошь "тяжелое" производство: оружие и боеприпасы, обработка металлов. Пишут, что он возглавляет ООО "Военно-промышленная компания" - серьезную контору, которая поставляет бронированные машины, бронетранспортеры и запчасти к ним. Однако, это не так: в 2015 году Галкин покинул пост гендиректора и с тех пор отношения к фирме не имеет.

По данным базы юридических лиц, старший брат юмориста является соучредителем московской компании "Оружейные мастерские", которая выпускает оружие и боеприпасы. В прошлом году Галкин и ко заработали 1,2 млрд рублей, их них 49 млн - чистая прибыль предприятия. Кроме того, Галкину принадлежит часть завода "Камешковский технологический центр", однако, по бумагам, никаких денег он не приносит. А вот еще четыре фирмы, в том числе по утилизации вооружения, бизнесмену пришлось закрыть: несколько лет назад он переехал в Израиль и минимизировал дела в России.

Галкин-старший женат во второй раз. От первого брака у него есть сын Никита, которому скоро исполнится 26 лет, от второго брака - сын Гриша и дочь Алина. Кстати, Алла Пугачева является крестной девочки, так что братья Галкины много лет дружат семьями.