Александра Калягина хотели отчислить за профнепригодность

Юбиляр и сегодня выходит на сцену (Хлестаков в спектакле «Ревизор. Версия»). Фото: et-cetera.ru

Режиссер Анатолий Эфрос назвал Александра Калягина эталонным актером. В том смысле, что Калягин органичен в любой роли. От комедии до трагедии, от водевиля до драмы - все подвластно ему.

Он легко и непринужденно меняет стиль и амплуа, как в свое время менял платье тетки Чарли из телефильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» на костюм вождя мирового пролетариата Ленина в спектакле по пьесе Михаила Шатрова «Так победим!». Но более всего он убедителен в чеховских ролях. Поэтому его лучшая роль - страдающий интеллигент Платонов из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Он и в жизни очень разный. Уже лет 25 руководит Союзом театральных деятелей РФ и примерно столько же театром

Et Сetera, который создал. Как говорят его коллеги по союзу, у Сан Саныча (так его дружески называют) аналитический ум, изумительное чувство юмора и самоирония. Он знает себе цену, но человек непафосный. Если Калягин что-то задумал, своего всегда добьется.

Он демократ, но держит ситуацию под контролем, мимо него комар не пролетит. Считает, что на сцене возможно все, кроме скуки и пошлости. Но и то и другое, увы, неистребимо в любые времена. Калягин, безусловно, любимец публики. Но сегодня он в большей степени общественный деятель, чем актер.

Хотя о сцене мечтал с детства.

СТОЛЯР СДЕЛАЛ ДЛЯ САШЕНЬКИ ДОМАШНИЙ ТЕАТРИК

Когда Калягину было семь лет, ему захотелось иметь домашний театр. И его мама пригласила столяра, который соорудил маленький театрик с кулисами и сценой, где Саша разыгрывал перед сверстниками представления.

Он плоховато учился в школе: с трудом давались немецкий язык и математика, но очень переживал из-за двоек, поскольку всегда был честолюбив.

В 13 лет написал письмо Аркадию Райкину с детским вопросом: «Как вы достигли такого таланта?».

И Райкин ответил (тоже письмом): «Саша, талант не достигается. Это то, что дано или не дано природой. Но я верю в жизни только в одно: в труд».

Интерес к театру он проявлял с самого детства. Фото: kalyagin.ru

Он с детства обожал не только Райкина, но и Чарли Чаплина. Старался им подражать. У него были заметны определенные способности: он ловко пародировал своих друзей и разных знаменитостей. Хотя в родне никаких актеров. Отец был деканом исторического факультета в пединституте им. Крупской, а мать заведовала кафедрой французского языка на филфаке. Но, даже зная, что у сына сильная склонность к театру, мама уговорила поступать в медицинское училище, которое он окончил и два года отработал фельдшером на скорой помощи.

Но актерский талант не спрячешь и под медицинским халатом. В медучилище он был лидером художественной самодеятельности, и у них был лучший коллектив среди медиков.

ГЛАЗКИ ЯСНЫЕ, САМ ПУХЛЕНЬКИЙ

Но и большая сцена от него не ушла. Он легко поступил в Театральное училище им. Щукина при Театре Вахтангова. Однако на втором курсе возникли проблемы из-за «невнятности амплуа». Его собирались отчислить за профнепригодность.

Позже он понял своих педагогов: «Взяли мальчика - вроде глазки ясные, пухленький. Но куда его приспосабливать? Кого он, уже сейчас лысеющий, будет играть? Внешне очень невыгодный. Нет ни ярко выраженной характерности, как у Крамарова или Никулина. Нет никакой социальной типажности. Ничего героического. При всем том ничего не умеет делать... А вокруг - красавец на красавце. Конечно, были комплексы».

Но помог случай.

В училище объявили вечер самостоятельных работ. И Калягин выбрал для показа чеховский рассказ «Свидание хоть и не состоялось, но…». И этот рассказ его спас. Потом его показывали в концертах щукинцев как гвоздь программы. А в училище все преподаватели сразу стали доброжелательны.

«Когда я выходил на сцену, все становилось на свои места. Уже не чувствовал дрожи в коленках. И к концу 4-го курса меня приглашали во все театры, - рассказывал Калягин нам в интервью. - Но у меня все равно был страх: не дай бог остаться в массовке. Поэтому я старался: сделал литературную программу, увлекся художественным словом, давал концерты, читал Гоголя, Платонова. Тут пошли роли в театре, работа в кино... Но все время меня подгонял этот страх».

Одинаково убедительно у него получались Ленин (фильм-спектакль «Так победим!»). Фото: kalyagin.ru

и тетушка Чарли («Здравствуйте, я ваша тетя!», с Михаилом Козаковым). Фото: Кадр из фильма

МЕСЯЦ НА ГРЕЧКЕ

Калягин с детства был полненьким. А еще была привычка заедать стрессы: «Когда нервничаю, просто глотаю, как крокодил какой-то». Но ради интересной роли мог сесть на жесткую диету и скинуть лишние килограммы в рекордный срок.

По требованию Никиты Михалкова похудел на 25 кг ради роли Платонова. Целый месяц ел только гречку.

Незадолго до того, как на экраны вышла комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» и вся страна валилась от хохота на пол, глядя на тетушку Чарли в исполнении Калягина, в семье актера случилась двойная трагедия: сперва сгорела от рака его жена Татьяна, а через год умерла горячо любимая мама. Калягин остался с пятилетней дочерью на руках. Притом что он снимался по 4 - 5 раз в год и выпускал по две премьеры в театре. Но даже в родном МХАТе мало кто знал о его семейной трагедии. Как он умудрялся совмещать жизнь отца-одиночки с бешеной занятостью на работе, трудно себе представить.

Только через пять лет после смерти жены он познакомился на съемках фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» с актрисой Евгенией Глушенко.

И женился на ней.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр КАЛЯГИН родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области. После окончания «Щуки» в 1965 году был принят в Театр на Таганке. Но вскоре ушел в Театр им. Ермоловой. Затем 20 лет служил во МХАТе, когда театром руководил Олег Ефремов. За роль Ленина в спектакле «Так победим!» в 1983-м был удостоен Государственной премии СССР. В том же году стал народным артистом РСФСР. В 1992-м году создал театр Et Cetera, а в 96-м стал председателем Союза театральных деятелей России. Дочь от первого брака Ксения - программист, живет в Нью-Йорке. Сын Денис - журналист.