О любви президента: Глава предвыборной кампании и советница Трампа написала мемуары

По словам самой Конуэй, идею написать мемуары ей подал Дональд Трамп

Келлиэнн Конуэй, экс-советница Дональда Трампа, ставшая первой женщиной-руководительницей президентской кампанией республиканцев, решила рассказать о своей политической карьере и личной жизни в книге «Вот в чем дело», которая вскоре появится на прилавках книжных магазинов США.

По словам самой Конуэй, идею написать мемуары ей подал Дональд Трамп.

– Напиши великую книгу, дорогая. Ты вошла в историю. Ты была первой женщиной, управляющей победоносной президентской кампанией. Ты проделала фантастическую работу. Ты должна рассказать об этом, – вспоминает Конуэй слова экс-президента США, сказанные им за ужином в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.

Келлиэнн Фицпатрик вышла замуж за Джорджа Конуэя, работавшего юристом в Нью-Йорке в 2001 году. Спустя несколько лет молодожены познакомились с Дональдом Трампом, в доме которого купили квартиру. Причем изначально они не испытывали к будущему главе Белого дома ни малейших симпатий, а Келлиэнн, поддерживавшая сенатора Теда Круза, в 2016 году даже выпустила два видеоролика с критикой Трампа.

А потом что-то пошло не так: Джордж остался заядлым противником будущего президента США, а Келлиэнн возглавила его успешную избирательную кампанию.

Джордж Конуэй, у которого в Twitter насчитывалось более 2 миллионов подписчиков, постоянно нападал на свою жену в соцсетях и размещал посты с критикой Трампа.

– В моей жизни было двое мужчин. Один был моим мужем. Другой – моим боссом, который стал президентом Соединенных Штатов. Один из этих мужчин защищал меня. И это был не Джордж Конуэй. Это был Дональд Трамп, – написала Келлиэнн Конуэй в своей книге.

А еще масла в огонь подливала дочь Джорджа и Келлиэнн, которая буквально стала звездой TikTok с помощью рассказов о том, как распадается брак ее родителей из-за политической деятельности матери.

В конечно итоге Келлиэнн, мать четверых детей, приняла решение уйти с работы, чтобы сохранить семью, но была разочарована, поскольку так и не смогла поговорить с мужем, который постоянно утверждал, что она «работала на психа».

– Мой муж отправил 100 тысяч твитов, рассказывая обо мне и нашей семье. Пришло время говорить мне, – заявила Келлиэнн Конуэй.