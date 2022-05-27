Военная спецоперация на Украине 27 мая 2022: прямая онлайн-трансляция
Фото: Александр КОЦ
С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2022 года.
Российские военные устранили минную опасность в порту Мариуполя, гражданские суда могут свободно пользоваться гаванью, сообщили в Министерстве обороны России.
Всемирная организация здравоохранения поддержала предложенную Киевом и несколькими государствами резолюцию по чрезвычайной ситуации на Украине. Резолюция, предложенная Россией, Белоруссией и Сирией, была отклонена.
Сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области пособников Службы безопасности Украины. По сообщению пресс-службы ведомства, один из них ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.
Власти Украины насильно мобилизуют жителей страны, вплоть до пожилых граждан, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как сообщил политик, украинские боевики похищают жителей и принуждают их участвовать в боевых действиях против российских военных.
26 мая:
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