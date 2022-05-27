Военная спецоперация на Украине 27 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2022 года.

Российские военные устранили минную опасность в порту Мариуполя, гражданские суда могут свободно пользоваться гаванью, сообщили в Министерстве обороны России.

Всемирная организация здравоохранения поддержала предложенную Киевом и несколькими государствами резолюцию по чрезвычайной ситуации на Украине. Резолюция, предложенная Россией, Белоруссией и Сирией, была отклонена.

Сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области пособников Службы безопасности Украины. По сообщению пресс-службы ведомства, один из них ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Власти Украины насильно мобилизуют жителей страны, вплоть до пожилых граждан, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как сообщил политик, украинские боевики похищают жителей и принуждают их участвовать в боевых действиях против российских военных.

Прямая трансляция:

26 мая:

23:50 Reuters: США предупредили Украину о последствиях эскалации при обстреле территории России

23:21 Минобороны заявило, что Россия скорректировала маршрут гумкоридора из шести портов Украины

22:21 Медведев обвинил Зеленского в выдвижении «невыполнимых ультиматумов»