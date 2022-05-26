Самая предприимчивая жена у Геннадия Хазанова, а самая обделенная – у Олега Меньшикова

Геннадий Хазанов с супругой Златой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе (за 2021 год) руководителей московских театров, музеев, оркестров, картинных галерей…

Деятели культуры отчитались не только за свои доходы, но и за доходы и имущество своих жен, что даже интересней. Семейный бюджет может рассказать о многом, в том числе об отношениях в паре.

У худрука театра на Бронной режиссера Константина Богомолова годовой доход более 14 миллионов рублей, две квартиры по 80 м2, причем одна из них – в совместной собственности (скорее всего с родителями) и автомобиль Mercedes-BenzGLА 200.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот у его жены телеведущей и блогерши Ксении Собчак всего этого добра на порядок больше. Во-первых, годовой доход почти в 300 миллионов рублей (295 339 790, если быть точным). Во-вторых, в собственности - 6 земельных участков (общей площадью в полгектара), три дома (например, по 662 м2 и 483м2), три квартиры суммарно под 700 м2 и еще с десяток нежилых помещений.

Трудно предположить, чем занимается жена директора театра «Ленком» Марка Варшавера (его годовой доход - почти 25 миллионов, в собственности - две квартиры и загородный дом -560,8 м2). О семье Марка Борисовича информация скрыта. Однако годовой доход его супруги - около 10 миллионов рублей. У нее три земельных участка в России, три на Украине (почти в 3 га), жилой дом, две квартиры (в России), два гаража. Правда все это - в долевой собственности. «У жены в тридцати километрах от Днепропетровска, где жили ее родители, имеется 50 соток земли. Но это не ее, - объяснил недавно Варшавер. - Там ее сестры выращивают огурцы, редиску и все остальное. Картошку, которой кормятся всю зиму». Однако по документам жена Варшавера владеет минимум половиной перечисленного имущества. Может быть, её сестры делятся с ней доходами от продажи картошки, редиски и всего остального? Кроме того, в личной собственности у супруги директора квартира в 112 м2 в Израиле, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Kawasaki.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У режиссера Евгения Каменьковича, худрука театра "Мастерская Петра Фоменко" (годовой доход более 12 мил. руб) есть квартира (147 м2) и у его жены актрисы Полины Кутеповой тоже квартира имеется (85 м2). Полина Кутепова – одна из ведущих актрис «Мастерской…», работает в этом театре с момента его основания. Ее годовой доход - 4,8 миллиона рублей. У нее есть автомобиль Land Rover. На ее примере можно судить, сколько (в среднем) сегодня разрабатывает довольно популярная актриса, которая плотно занята (играет в шести спектаклях) в репертуаре столичного театра и хотя бы раз в год, а иногда и два, снимается в кино.

Режиссер Евгений Каменькович. Антон Новодережкин/ТАСС

Актриса Полина Кутепова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Умозаключения о сегодняшнем благосостоянии актрис старшего поколения можно сделать на примере жены Александра Калягина актрисы Евгении Глушенко. Годовой доход Калягина (худрук театра "Et Cetera" и председатель Союза театральных деятелей РФ) - более 10 миллионов рублей. Его жена народная артистка Евгения Глушенко получает в 4 раза меньше – 2,3 миллиона рублей. Она занята только в двух спектаклях Малого театра. И давно не снимается в кино. С учетом приличной пенсии (не менее 50 тысяч рублей), надбавок за звание и других бонусов, которыми поощряет Малый театр своих артистов, получается под 200 тысяч в месяц. Что неплохо. За Евгенией Глушенко числится дачный дом в 167 м2 на участке в 20 соток, квартира в 76 м2 и апартаменты.

Художественный руководитель театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Актриса Евгения Глушенко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

У худрука Театра им.Ермоловой Олега Меньшикова годовой доход почти 60 миллионов рублей. И это понятно: он популярный артист, снимается в сериалах, на его спектакли билеты дороги… У него есть квартира в 171 м2 на Фрунзенской набережной и автомобиль Mercedes-BenzGLS 400. Но если заглянуть в декларацию о доходах его жены Анастасии, становится грустно и даже обидно за Настю. Женщина трудной судьбы: ни нормальной работы, ни детей… Ни даже машины и дачи у нее нет. Годовой доход – просто слезы (особенно если сравнивать с доходом успешного мужа) – всего 276 тысяч рублей ( по 23 тысячи в месяц). Имуществом, которым владеет Меньшиков, Насте разрешается только пользоваться. Меньше прав только у прислуги.

Олег Меньшиков с женой Анастасией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Годовой доход президента Дома музыки, руководителя национального филармонического оркестра России дирижера Владимира Спивакова – более 158 мил. руб. У его жены Сати – доход более 12 миллионов. Она – телеведущая, ведет программы на канале «Культура», выступает на сцене Театра Наций. У Сати Спиваковой есть собственная квартира в 367 м2 . Есть загородный участок в 20 соток на котором стоит дом - 381 м2 (в совместной собственности с мужем). Есть у супругов Спиваковых квартира площадью 360 м2 во Франции (тоже общая совместная собственность). На Сати Спивакову оформлена квартира в 75 м2 в Испании, где Владимир Теодорович одно время работал по контракту. Судя по тому, что имущество, заработанное в основном Владимиром Теодоровичем, оформлено не на него одного, а в общую собственность с женой, Спиваковы - крепкая и дружная семья.

Владимир Спиваков с женой Сати. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У жены Геннадия Хазанова Златы Иосифовны Эльбаум доход – более 24 миллионов. Почти в два раза больше, чем у ее знаменитого мужа (13 463195 руб.). Кстати, в 2020 году у Хазанова годовой доход был чуть больше 9 миллионов, а у его жены – более 135 (!) миллионов. Говорят, она освоила сферу торговли, затем занялась строительным бизнесом. Весьма вероятно, что предприимчивая Злата Иосифовна сдает имущество в аренду. Ей есть что сдавать. На супругу Хазанова зарегистрировано пять земельных участков в России, общей площадью 75 м2. На которых стоит жилой дом, площадью более 1000 м2 (1199,1), Квартира в 123 м2 в центре Москвы в долевой собственности (пополам) с Геннадием Викторовичем. Машино-место, подземная автостоянка, нежилое помещение. На нее оформлены две квартиры (по 118м2 и 152 м2) в Израиле, две квартиры (163м2 и 91 м2) в Латвии. Если предположить, что все это заработал Хазанов, но оформил на жену, этот факт только в плюс его супруге. Муж не только любит, но и доверяет ей. Хазанов и Эльбаум вместе в горе и радости более 50 лет.