Без советского опыта: Россия создает собственную систему обучения в вузах

Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991-го года, речь идёт о формировании национальной системы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России отменяется нынешняя, Болонская система образования в вузах, но возврата к старому, советскому методу не будет, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991-го года, речь идёт о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов", - сказал Афанасьев. Свое заявление он сделал на заседании Совета ректоров творческих вузов.

При этом он отметил, что Россия, формируя свою систему, возьмет и то хорошее, что было в Болонской системе. "Когда мы говорим, что Болонская система в прошлом, мы говорим, что ограничения, которые требовала система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берём с собой", — сказал Афанасьев.

Несколькими часами ранее новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ЕГЭ будет отменен. Напомним, что формально Болонская система (бакалавриат, магистратура) никак не связана с ЕГЭ, но эксперты с самого начала замечали, что по факту ЕГЭ после отмены Болонской системы будет смотреться странно.

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