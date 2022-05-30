МВД ужесточает требования к камерам

Всего предусматривается 21 состав правонарушений, которые смогут фиксировать камеры Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД разрабатывает новый ГОСТ, в котором будут прописаны требования к дорожным камерам. И ГОСТ этот станет обязательным.

Всего предусматривается 21 состав правонарушений, которые смогут фиксировать камеры, есть требования к качеству снимков и захвату на них необходимой дорожной инфраструктуры – знаки, разметку и так далее, а проезд на красный сигнал светофора должен фиксироваться четырьмя фотографиями. Кроме того, в случае непропуска пешехода в качестве доказательной базы должны предоставляться не только фото, но и видео. Также предусматривается синхронизация камер со знаками «переменной информации» и возможность распознавать перевернутые госрегзнаки.

Этот ГОСТ уже раскритиковали в ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации. Там считают, что МВД предъявляет «заведомо избыточное требование к фотоматериалам», а принятие ГОСТа поставит крест на работе большинства дорожных камер и комплексов фиксации нарушений.

Какой должна быть доказательная база и почему, объясняет главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

Новые требования к камерам ничуть не избыточные. Они, как раз, вполне адекватные. И может даже не до конца всеобъемлющие, потому что сейчас в качестве доказательства нарушения предоставляют одну фотографию, максимум две. А в последнее время все чаще и чаще приходит просто сообщение, и найти фотографию нарушения, чтобы хотя бы вспомнить, где ты был месяц назад, ты ли нарушил, и твоя ли это была машина, очень сложно. А на обжалование дается 10 дней. И получается, что ты должен потратить время на поиски. Есть только один вариант действий – отправить запрос в ГИБДД на получение этих фотографий. А время идет.

Бывают совсем странные случаи. Человек оплачивает штраф, чтобы не быть должным, а потом пытается его обжаловать. Порой фотографии удаляются из системы, если штраф оплачен. То есть, человек пытается найти снимки, а их вообще нет.

Требование того, чтобы визуальная доказательная база не оставляла никаких пробелов и однозначно трактовала виновность или невиновность водителя, нормальные. А сейчас нам говорят, что они даже фотографии не могут хранить из-за их большого объема. Но тут не фотографии должны быть. В случае с непропуском пешехода или с проездом под знак «Стоп» без остановки должна быть видео запись, на которой можно посмотреть и понять: машина останавливалась под знаком «Стоп» или нет. В правилах не сказано, сколько машина должна стоять – она должна остановиться хотя бы на мгновение. Проверить это сейчас автолюбителям невозможно. Все это выглядит очень странно.

А нам говорят, что камеры теперь будут недееспособны. Я не знаю, почему производители камер так волнуются. Если этот ГОСТ МВД будет принят, насколько я понимаю, производители камер в какой-то степени окажутся даже в выигрыше. Потому что потребуются новые камеры – их будут заказывать, устанавливать за государственный счет, скорее всего.

Если же, что в случае принятия ГОСТа, наступит период некоего провала, когда штрафные постановления при невыполнении этого ГОСТа не будут приходить, то ничего страшного – какое-то время поживем в период провала.

Хотя я более чем уверен, что схема окажется иной. Нам будут приходить штрафные постановления с камер, а мы будем вынуждены доказывать, соответствует ли это постановление и приложенная доказательная база новому ГОСТу или не соответствует. То есть бремя доказательства будет лежать по-прежнему на плечах автомобилистов, что, на мой взгляд, по меньшей мере, странно.

В любом случае, идти в этом направлении надо, доказательная база должна быть всеобъемлющей и не должно оставаться сомнений ни у автолюбителей, ни у автоинспекторов, ни у судьи, если дело дойдет до суда, в виновности или невиновности водителя. Тогда мы избавим автомобилистов от лишней беготни, сотрудников ГИБДД – от лишней головной боли, а судебную систему – от исков, которые можно избежать. Я считаю, что это движение в правильном направлении.