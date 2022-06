От Спайдермена до Паддингтона: подборка лучших детских фильмов на английском языке

Просмотр картин в оригинале - эффективный способ погрузить юного зрителя в живой «язык» и расширить его словарный запас. Фото: пресс-служба Novakid.

Какой родитель не мечтает, чтобы ребенок провел летние каникулы с пользой? Например, не игнорировал список литературы на лето. Или подтянул английский язык. Вот только редкий школьник согласится все лето корпеть над грамматикой или зубрить новые слова. Без творческого подхода здесь не обойтись. Отличный вариант – предложить ребенку посмотреть кино или мультфильм в оригинале. Это не только веселый, но и эффективный способ погрузиться в живой «язык» и расширить словарный запас. Онлайн-платформа английского для детей Novakid и онлайн-кинотеатр Okko подготовили специальную подборку лучших фильмов на английском языке для детей разных возрастов.

6 – 9 лет:

Кролик Питер 2 (Peter Rabbit 2, 2021)

Вторая часть полюбившейся многим экранизации литературной серии о кролике Питере британской писательницы Беатрис Поттер. На этот раз неугомонный Питер отправляется покорять Лондон, где его ждет немало рискованных приключений.

Королевские каникулы (Trouble, 2019)

История пса по кличке Принц, выброшенного на улицу после смерти богатой хозяйки. Избалованный малыш учится самостоятельности, заводит новых верных друзей и противостоит зловредным родственникам своей хозяйки. Удастся ли ему вернуться к прежней королевской жизни?

Приключения Паддингтона (Paddington, 2014)

Настоящий хит британского кинематографа: экранизация легендарной книжной саги о медвежонке Паддингтоне и усыновившей его дружной семье Браунов. Лихие сюжетные повороты, безграничное очарование главного героя и море английского юмора: этот фильм хочется пересматривать снова и снова.

Angry Birds в кино 2 (The Angry Birds Movie 2)

Новые приключения любимых героев культовой игры. Птицы и свиньи объединяются, чтобы дать отпор опасной орлице Зете, задумавшей захватить их земли.

Стюарт Литтл (Stuart Little, 1999)

Любимая семейная комедия о приключениях говорящего мышонка Стюарта, попавшего в семью Литтлов. На малыша открывает охоту банда котов, но он слишком смышлен чтобы стать чьим-то «обедом». Фильм входит в рейтинг самых кассовых кинокартин в истории США.

Стюарт Литтл 2 (Stuart Little 2, 2002)

Продолжение приключений чудо-мышонка Стюарта. На этот раз герой должен помочь своей новой подружке - канарейке Маргало, похищенной злым Соколом. Маленький храбрец покидает родительский дом и отправляется в опасное путешествие по улицам Нью-Йорка.

Человек-Паук: через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018)

Революция в кинокомиксах о вселенной Marvel, отмеченная премией Оскар. История обычного юноши Майлза Моралеса, которому предстоит стать преемником «того самого» человека-паука Питера Паркера. Сможет ли он достойно перенять эстафету у прославленного предшественника и спасти вселенную от злодея Фиска?

Черепашки-ниндзя (TMNT, 2007)

Четверка легендарных Черепашек-ниндзя воссоединяется, чтобы защитить мир от порабощения армией монстров, созданной безумным ученым.

9 – 12 лет:

Путь домой (A Dog's Way Home, 2019)

Светлая история о невероятном путешествии собаки Беллы. Из-за досадной случайности она оказывается вдали от любимой семьи, и теперь во что бы то ни стало должна вернуться домой.

Дора и затерянный город (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Приключенческий фильм, снятый на основе известного мультфильма о Доре-путешественнице. 18-летняя Дора живет в Лос-Анджелесе, но очень скучает по диким джунглям, где провела детство с родителями-учеными. Внезапно девочку похищают, и теперь ей предстоит расследовать исчезновение своих мамы и папы. А еще - отыскать затерянный город инков, построенный из чистого золота.

Собачья жизнь (A Dog's Purpose, 2017)

Добрый фильм, который не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Пес Бэйли раз за разом перерождается в собак с разными судьбами. В каждой новой реинкарнации Бэйли стремится наполнить радостью жизнь окружающих его людей, не теряя надежды однажды встретиться со своим самым первым и верным хозяином.

Астробой (Astro Boy, 2009)

Динамичная история о приключениях робомальчика Астробоя, обладающего удивительными сверхспособностями. Кровожадные злодеи пытаются сделать из героя идеальное оружие для захвата Земли, но такое будущее ему совсем не по душе. Ведь даже у роботов бывает доброе сердце.

Моя ужасная няня (Nanny McPhee, 2005)

Волшебный и поучительный фильм для просмотра всей семьей со звездным актерским составом. Строгая, но справедливая няня МакФи привносит мир и радость в семью незадачливого Седрика Брауна и его семерых непоседливых детей.

Планета №51 (Planet 51, 2009)

История о злоключениях добродушного космонавта, попавшего на Планету №51, жители которой больше всего боятся вторжения «пришельцев» с Земли. Герою предстоит убедить зеленых человечков, что он совсем не страшный и никого не собирается захватывать. А еще – завести новых друзей и в конце концов найти путь домой.

Как смотреть с ребенком фильмы на английском: советы экспертов Novakid

Выбирайте знакомые фильмы

Начинать просмотр кино в оригинале с совершенно нового фильма – не лучший план. Ребенку будет сложно одновременно следить и за сюжетными поворотами, и за речью героев. А вот уже знакомая история позволит сконцентрироваться на новых словах и языковых нюансах.

Используйте субтитры

С ходу понимать английскую речь на слух бывает сложно даже взрослым, не говоря уже о детях. Поэтому обязательно используйте субтитры. Причем, в идеале английские, а не русские, чтобы не было соблазна «прочитать» весь фильм на родном языке.

Разбейте фильм на части

Осилить полнометражный фильм или мультик на английском за раз ребенку будет нелегко. Да и новая лексика будет забываться быстрее. С точки зрения изучения языка лучше разбить картину на блоки по 10–20 минут, и после просмотра каждого прорабатывать незнакомые слова.

Смотрите кино всей семьей

Так вы не только поможете ребенку лучше разобраться в лексике или грамматике, но и заведете новое общее хобби и станете ближе друг к другу. А значит, и учиться будет намного веселей.