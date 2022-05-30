Что почитать на каникулах: список актуальной зарубежки советует ректор Литинститута и не только

Уважаемое жюри конкурса

- Хорошо в "Ясной поляне"? - вопрошал Владимир Ильич Толстой на манер "Морозко", облокотясь на перила веранды Толстовского дома.

- Х-хорошо, батюшка, - отвечала пресса, а у самой зуб на зуб не попадал.

Никогда такого не было, но в этом году премия "Ясная поляна" решила объявить короткий список номинации "Иностранная литература", хотя обычно ограничивалась лонг-листом. По этому случаю в усадьбу привезли журналистов со всех краев. Встречал прессу сам наследник великой династии. Угощал клубникой, но все предпочитали пледы.

Несмотря на май-месяц, холод стоял такой, что даже многочисленные яснополянские кошки разлетелись в теплые края. А вместе с ними - еще и критик Владислав Отрошенко и Павел Басинский.

Так что рассказывать о коротком списке в номинации "Иностранная литература" пришлось ректору Литинститута Алексею Варламову; Владимиру Толстому и Евгению Водолазкину. Последний, кстати, выглядел вдвое моложе себя самого: похудел на 25 килограммов, сделал операцию на глаза и не блистал очками, которые, впрочем, ему очень шли.

В список вошла футбольная команда

Солировал ректор Литинститута Алексей Варламов. В основном, Варламов все хвалил, впрочем, на обсуждениях в Литинституте он тоже либо хвалит, либо молчит и улыбается в усы.

Ректор пошутил, что в короткий список вошла "футбольная команда". Под этим определением имелось в виду количество номинантов из одиннадцати книг.

Судя по всему, абсолютным фаворитом стал венгерский автор Петер Надаш с произведением "Путешествие вокруг дикой груши". Фактически, это сборник рассказов, которые, как выразился Варламов, "припожиленный автор" писал на протяжении всей своей жизни. Радость Варламова понятна, "Груша" - это фактически сборник венгерской деревенской прозы, близкой ректору Литинститута по духу. Правда, в пользу Надаша высказались и остальные члены жюри, в том числе, не деревенщики.

- Почитав Надаша, мы все стали его фанатами, - подтвердил Владимир Толстой.

Судя по всему, абсолютным фаворитом стал венгерский автор Петер Надаш

В хвалебной речи прозвучало даже, что будь жив критик Валентин Курбатов , возглавлявший почетное сообщество в течение всех двадцати лет, он тоже назвал бы "Грушу" в числе фаворитов.

После Надаша хоровых похвал удостоился немец Даниэль Шпек с романом "Piccola Сицилия". Шпек прославился как сценарист, удостоенный множества призов. В нашей стране он известен по мини-сериалу "Bella Германия" с уроженкой Ленинграда Натальей Белицки в главной роли. (Сериал был снят по книге и сценарию Шпека). Новая книга, получившая массу положительных отзывов от читателей со всего мира - это история любви на фоне борьбы евреев в Тунисе против фашизма. Возможно, чуть более сериальная или даже беллетристичная, чем требуется для хорошей литературы, но книгу отметил обычно скупой на похвалы Водолазкин:

"Этот автор умеет интересно строить сюжет".

Шпек прославился как сценарист, удостоенный множества призов

А вот насчет чего члены жюри поспорили - так это по поводу романа "Клара и солнце" британского классика Исигуро Кадзуо.

Повествование ведет женщина-робот Клара, служащая ИП (идеальной подругой) у подростка. Девочка тяжело больна и Клара просит Солнце повлиять на здоровье своей подопечной.

- Мне особо дорог Исигуро, хотя некоторые говорят, будто это похоже на "Не отпускай меня", - отметил Алексей Варламов и покосился на Евгения Водолазкина.

Евгений Германович немедленно отозвался и аж несколько раз поругал Кадзуо за то, что он все объясняет, за то, что лестницы, по которым герой поднимается вверх - не отваливаются и за то, что "Не отпускай меня" - живая и настоящая, а "Клару" с ней лучше не сравнивать...

Владимир Толстой держал нейтралитет и отметил, что Клара выполняет роль воспитателя Карла Ивановича из автобиографической трилогии Льва Толстого.

Одним словом, раз согласья нет, то сапоги хорошие, книгу нужно читать.

А вот чего не нужно - так это быть Нострадамусом, чтобы предположить, что основная борьба за награду развернется между этими тремя авторами, о которых и говорили больше всего.

Хотя... всякое бывает. Например, "классной книгой" Алексей Варламов назвал "Чикиту" кубинского автора Родригеса Антонио Орландо. Это местами правдивая, местами вымышленная биография лилипутки, сумевшей сделать головокружительную карьеру в Европе и США. "Как человек, написавший несколько биографий, я так и не понял: все это правда или автор придумал", - признался Алексей Варламов и добавил, что особой гордостью его сердце наполняет присутствующий в романе русский след: одним из персонажей выступает великий князь Алексей Романов.

Повествование ведет женщина-робот Клара

Еще один кандидат от Варламова - роман Эрве ле Теллье «Аномалия», за который автор получил Гонкуровскую премию.

"Я не мог оторваться от этой книги до четырех утра! Это просто замечательно по мысли" - заинтриговал ректор Литинститута. В центре "Аномалии" - загадочные обстоятельства: в июне 2021 года в Нью-Йорк самолет, на котором все пассажиры и экипаж оказываются двойниками такого же рейса, приземлившегося несколькими месяцами ранее.

Сюжет дико интересный, не зря книга получила феноменальный успех на родине и разошлась тиражом в миллион экземпляров.

Если бы на оглашении "шортов" присутствовал Павел Басинский, то он (как заверили коллеги) "топил" бы за польского автора Якуба Малецкого. Действие семейной саги "Дрожь» происходит c 1938 до 2004 года. Перед нами три поколения двух семей, пострадавших от немцем. На одну семью наложила проклятье немка, жизнь другой пары меняет взрыв гранаты, оставшейся после войны.

Фаворитом Владислава Отрошенко стал южнокорейский автор Хван Согён с романом "На закате". Герои книги выбились из грязи в князи, но не могут остановиться и продолжают работать лапками. На склоне лет, как водится, оказывается, что эти лапки разбили чьи-то судьбы.

Полностью со списком можно ознакомиться на сайте премии.

Напомним, что премия "Ясная поляна" - одна из самых щедрых и хороших литературных наград нашей родины. Она вручается не только своим, но и зарубежным авторам, причем, иностранец получает 1 миллион 200 тысяч рублей, а переводчику достается полмиллиона. В этом году у "Ясной поляны" юбилейный сезон: двадцатилетие со дня первого вручения. Спонсором премии выступает компания Samsung Electronics, которая, такая молодец, от нас не отвернулась, не ушла в подполье и не сменила вывеску.

Лауреата узнаем осенью. И да, чуть не забыл. В имени Льва Николаевича обязательно приезжайте, здесь очень хорошо и тепло в любую погоду.

Потому что душевно.