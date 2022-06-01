Виктор Томенко и Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещевых с государственной наградой

Фото: Алексей СЕРЕДИН

Накануне Международного дня защиты детей полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Лещевых в селе Курья. С высокой наградой поздравил семью и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что неслучайно сегодня на государственном уровне отмечены заслуги супругов Лещевых, их каждодневная работа по воспитанию детей, по вкладу в развитие нашей страны, по решению задач, которые стоят перед ней в части демографического развития.

Фото: Алексей СЕРЕДИН

«Присутствие сегодня полномочного представителя Президента Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу– еще одно из подтверждений того, насколько сегодня для всей нашей страны важна такая деятельность, такой подход к жизни, такая ответственность. Я очень рад за вас, за Курью, за Алтайский край. Есть только несколько точек на карте Сибири, где живут семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград», - обратился к супругам Лещевых Виктор Томенко.

Наталья и Анатолий Лещевы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей: Анастасии 23 года, Любови 20 лет, Нелли 16 лет, Дарье – 13; Александру 22 года, Михаилу 19 лет, Якову 10 лет, Илье – 7. Самому младшему ребёнку, Евгению, в октябре исполнится четыре года. Семья удостоена высокой награды в соответствии с указом президента России.

В семье Лещевых все посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Родители уделяют большое внимание как укреплению физического здоровья ребят, так и приобретению ими необходимых теоретических знаний и жизненных навыков. Главный родительский принцип – распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью. Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Еще одно увлечение – туризм и выезды на природу. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших.

Фото: Алексей СЕРЕДИН

«Именно в таких больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, знает, что мир не сосредоточен полностью на нём, учится жить с окружающими в гармонии», – убежден Анатолий Серышев.

Напомним, орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.