Россия распространит «мягкую силу» на Монголию и север Китая

В конце встречи глава Бурятии заверил президента, что большинство жителей республики поддерживают спецоперацию. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Мягкая сила стран – это возможность влиять на соседей исподволь. Не привычными методами (через торговлю или военное сотрудничество), а более тонко – например, через культуру. Как раз такой план медленного распространения влияния предложил Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В апреле я отправил наших ректоров в Монголию проехать по школам. Есть потребность и готовность монгольской молодежи ехать к нам учиться. Там нужны специалисты по сельскому хозяйству, ветеринарии, здравоохранению, машиностроению, строительству. Все эти специальности на сегодня у нас в Бурятии преподаются. И конечно, нужны учителя русского языка, - рассказал глава региона.

Так мягкая сила и работает. Сначала мы учим чужую молодежь русскому языку и, допустим, агрономии, а потом она на родине будет лучше думать о России. Похожим образом сейчас Турция влияет на бывшие азиатские советские республики. Турецкое образование и сериалы становятся очень популярными.

Цыденов объяснил, что для успеха проекта нужно построить студенческий кампус. Предполагается, что там, в основном, будут жить студенты из Монголии, Северного Китая и Кореи. Да, молодежь и этих стран готова учиться у нас.

- Вопрос будет направлен в Правительство с соответствующими поручениями. Я вас прошу с коллегами в Москве это проработать, - благосклонно ответил президент.

В конце встречи глава Бурятии заверил президента, что большинство жителей республики поддерживают спецоперацию.

- Сейчас Минобороны представило к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. Он ранен тяжело, стопа ампутирована, но он молодец - развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей, - рассказал Цыденов, попросив подержать с наградой.

- Поддерживаю, - согласился Путин.