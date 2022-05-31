Панков проинспектировал спортивные объекты Минобороны в Петербурге

Замминистра определил, что основной площадкой Игр станет Военная академия связи им. С.М.Буденного Фото: Министерство обороны РФ

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург статс-секретарь заместитель Министра обороны России Николай Панков проинспектировал кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» провел совещание организационного комитета по подготовке и проведению III Всемирных курсантских игр, где оценил готовность спортивных объектов и определил вектора дальнейшего совершенствования учебно-материальное базы.

«Право проведения третьих Всемирных курсантских игр Международным советом военного спорта оставлено за нашей страной. Мы впервые принимаем у себя данные соревнования. Игры приобретают особую значимость для укрепления доверия и партнерства между государствами», - сказал статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Замминистра определил, что основной площадкой Игр станет Военная академия связи им. С.М.Буденного. В Академии будет организовано размещение и питание капитанов команд, тренеров, врачей, журналистов и спортсменов общей численностью до 1500 человек. Кроме того, на территории Академии будут проводиться торжественные церемонии награждения победителей и призеров Игр, а также ежедневная культурная программа.

Соревновательной площадкой этих Игр станет и Военный институт физической культуры. Кроме того, соревнования будут проходить на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии, расположенных в городе Санкт-Петербург.

СПРАВКА «КП»

Программа курсантских игр включает состязания по семи видам спорта. Участники будут бороться за победу в военном пятиборье, легкой атлетике, плаванию, волейболу, спортивному ориентированию, стрельбе и летнему биатлону.

Первые курсантские игры состоялись в 2010 году в Турции. Тогда спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. II Всемирные курсантские игры, которые проходили в 2014 году в Эквадоре, завершились триумфом российской сборной. Представители России завоевали 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей. Решением Совета директоров CISM от 22 февраля 2018 г. Российская Федерация получила право проведения Всемирных курсантских игр 2020 года, которые получили официальное название «III Всемирные курсантские игры 2020 года в г. Санкт-Петербурге». Позже соревнования были перенесены на 2022 год.