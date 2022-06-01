Не рожала, но мама: самая честная история усыновления, которую нужно прочитать всем

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В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга приемной мамы (и генетика по образованию) Екатерины Кузнецовой «Дети, домой!». Очень теплая и добрая, а главное - очень откровенная книга о том, что, когда тебе не суждено родить, мамой ты стать можешь.

ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Приглашаем вместе с автором побывать в голубом доме под оранжевой крышей:

«Моя семья - это я, муж Вова и двое детей - дочка Линочка, ей почти восемь лет, и сын Никитка, ему два с половиной. С нами живут три кошки - Руна, Кроша и Полынь - и собака Моника. Еще там неплохо уживаются друг с другом зимняя теплица, керамическая и столярная мастерские и инкубатор для яиц.

А в маленьком голубом домике живут пучок разноцветных кур и петушок Петюня, который каждый день желает всем доброго утра. Куры несут разноцветные яйца, даже голубые, в цвет дома. А у тех, кто начинает утро с Петюней, сбываются все мечты - так говорят. Я точно не знаю, правда ли это, но у меня сбываются.

Я не могу иметь кровных детей - это результат врачебной ошибки. Но даже если наука однажды шагнет далеко вперед и я смогу родить сама, я этого не хочу. Это не мой путь - тратить время на бессмысленные попытки. Время, которое мы с малышом можем провести вместе.

Вчера расплетала дочке косы, перебирала волосы, любовалась ее мимикой и снова поймала себя на мысли, что я такую красоту не смогла бы родить. Знаете, бывает так, что большая беда перестает быть провалом, который пожирает энергию, а напротив, становится источником энергии действия. Так вышло с моим бесплодием. Я не знаю, какими были бы мои кровные дети, и мне, конечно, очень жаль, что я их никогда не увижу... Но я точно знаю, что мне фантастически повезло стать мамой для Лины и Никиты. Спасибо вам, мои хорошие, что выбрали меня».

СТАТЬ ЦЕНТРОМ ВСЕЛЕННОЙ

С теплом и нежностью Катя рассказывает о своих малышах как они появились у них с мужем, как болели, как старшая дочь ревновала к младшему сыну. О тяжелых минутах и счастливых часах. И честно говорит о том, почему же она так хотела стать приемной мамой, хотя могла бы посвятить жизнь только себе, мужу и своим хобби.

«Мне кажется, я всегда хотела стать для кого-то центром вселенной, хотя бы на время. Да, с малышами этот миг мимолетен, но от того не менее ценен.

Помню, как впервые почувствовала это с Линой. Ей было примерно девять месяцев. К нам, как и каждый четверг, пришла инструктор по плаванию: дочке прописали упражнения в ванне. В прошлые четверги Ангелина радостно переходила с моих рук на чужие и отправлялась купаться. А на этот раз вдруг вздрогнула, крепко обняла меня и заплакала. Именно в тот день она неожиданно для всех научилась отличать свою маму от остальных теть мира. Я пережила космические чувства.

А с Никитой я ощутила их не так давно. Оставила его в садике в первый раз на час. Приехала забирать. Он увидел меня и с радостным криком «Мама!» запрыгнул на руки, как крошка-коала, крепко обнял ручками и ножками и погрузил ладони в мои волосы. Сын несколько секунд сжимал меня изо всех сил, потом оторвал личико от моей груди, заглянул в глаза и с нежностью сказал: «Ма-а-ама».

ПОЧЕМУ КНИГА НУЖНА ВСЕМ

Как и в любой семье, были и есть сложности, как и в любой семье, были и будут радости. Но Катя уверена, что ждет их еще много хорошего и неизведанного. Ведь их дети выбрали их, а это значит, что их семья самая счастливая.

Книга «Дети, домой!» нужна всем, у кого есть родные дети и кто от них прямо сейчас очень устал. И для тех, кто мечтает о приемных, но пока еще сомневается и взвешивает все за и против.

Эта книга - современная иллюстрация трогательной песенки мамонтенка: «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети»...

КСТАТИ

А еще там есть сказки.

Настоящие, добрые, искренние, вымечтанные и воплощенные в жизнь.