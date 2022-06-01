Психолог рассказала, как стать хорошим родителем

Психолог Эмма Никитина и обложка её книги «Пусть мама услышит».

Психолог Эмма Никитина в своей книге «Пусть мама услышит» (издательство «Комсомольская правда») раскрывает секреты гармоничного развития и успешного воспитания. Казалось бы, таких книг много, и в каждой эксперты пытаются дать ответы на ежедневные вопросы каждого родителя - как не срываться на ребенка, принимать и понимать его, не давить, стать ему другом... Тысячи вопросов теснятся в головах мам и пап. И на многие из них отвечает психолог и мама чудесной дочки Эмма Никитина.

Вот несколько полезных и практичных советов из книги.

5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЫТЬ ХОРОШИМ РОДИТЕЛЕМ

В жизни каждого родителя бывают моменты, когда кажется, что ориентиры теряются. Когда не понимаешь, куда двигаться дальше, как воспитывать и надо ли это делать. Вот на какие вопросы предлагает ответить автор книги «Пусть мама услышит». Только отвечайте честно!

1. Какие качества я ценю во взрослом человеке и в ребенке?

2. Какие качества ребенка, которые я в нем воспитаю, могут помешать во взрослой жизни, а какие, напротив, помочь?

3. Каким родителем я хочу остаться в памяти ребенка?

4. Какое поведение недопустимо в отношении меня? Позволяю ли я подобное поведение в отношении своего малыша?

5. В какие моменты я позволяю себе проявление несправедливости по отношению к ребенку?

- Ответы на эти вопросы будут маяком в минуты кромешной темноты, когда кажется, что уже сбился с намеченного курса, - считает Эмма Никитина. - Человека в отличие от сложных электронных машин невозможно запрограммировать под определенный алгоритм. Мама может дать себе обещание никогда не повышать голоса на любимого малыша, но хронический недосып, бытовая рутина, усталость вносят свои коррективы, провоцируя срыв. И вот обещание нарушено, а душу гложет чувство вины.

Помните: все ошибаются и оступаются, главное - стремиться к исправлению или предотвращению печальных последствий.

ОСНОВНАЯ ТАКТИКА РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ИСТЕРИКИ

От детских истерик не застрахован никто. У одних детей они случаются каждый день, у других раз в неделю, а у третьих и вовсе раз в полгода. У детей, как и у взрослых, случаются свои кризисы, а управлять эмоциями они пока не умеют. Поэтому в момент детской истерики важно помнить - взрослый тут вы.

Держать себя в руках в момент крика ребенка помогут советы из книги «Пусть мама услышит»:

1. Не стремитесь что-то объяснить ребенку. Он вас не слышит.

2. Сохраняйте спокойствие. Осторожно, эмоции заразны! Раздраженный родитель не способен привести ребенка в состояние равновесия.

3. Если чувствуете, что самообладание покидает вас, выйдите из комнаты на две минуты, сделайте глубокий вдох, выпейте стакан воды. Важное условие: ребенок при этом должен быть в безопасности (то есть не должно быть острых предметов, опасных углов рядом с ним).

4. Старайтесь не обесценивать эмоции. Фразы «Не плачь», «Это пустяк», «Нашел из-за чего плакать» произносят в целях поддержки и успокоения, а фактически дают установку, что слезы - это плохо.

5. Не отменяйте принятого решения. Если вы сказали нет, торг не уместен.

Каждому родителю предстоит пройти испытание детской истерикой. Невозможно избежать их совсем, да это и не нужно. А вот снизить частоту эпизодов - вполне в ваших силах.