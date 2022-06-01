Билет во взрослую жизнь: дети-сироты приняли участие в уникальном проекте социальной адаптации

фото: Евгения СБИТНЕВА

1 июня в Москве прошел торжественный выпускной социального проекта «MLife» — для участников завершилась четырёхмесячная программа, направленная на знакомство со взрослой жизнью. Дети-сироты обучались планированию времени и бюджета, постановке целей и задач, развивали коммуникативные способности, умение работать в коллективе.

ОПЫТ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Не секрет, что воспитанникам детдомов порой трудно дается адаптация в большом мире: им неизвестны и непонятны многие привычные для других ребят вещи. В этом плане поддержка фондов и различных программ очень важна. Именно поэтому в последнее время благотворительность смещает акценты в сторону активной социальной помощи, а не привычных финансовых пожертвований.

фото: Евгения СБИТНЕВА

«MLife» — один из проектов по социализации и адаптации сирот. Розничная сеть «Магнит» совместно с Центром содействия семейному воспитанию «Наш дом» в Москве помогла воспитанникам адаптироваться ко взрослой жизни и узнать на практике, как работать в команде. В проекте участвовали 14 детей Центра от 15 до 18 лет с различными особенностями ментального и физического здоровья. Программу адаптации подготовили специалисты «Магнита». Теоретические занятия включали игровые формы с приятными бонусами за правильное выполнение заданий. А практикой стала оплачиваемая стажировка в магазинах «Магнит Косметик» под руководством опытных сотрудников-наставников.

Выпускной прошёл в День защиты детей. Для участников устроили праздник с поздравлениями, вручением дипломов и сувенирами. Кульминацией стало подбрасывание в воздух академических шапочек воспитанниками – всё как на настоящем выпускном. Но, конечно, самое ценное — это практический опыт, который ребята получили во время учебы.

фото: Евгения СБИТНЕВА

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА

«Мы верим, что участие в проекте для многих воспитанников – это хороший старт во взрослую жизнь. За счет детально подобранных тренингов дети приобрели важные навыки социальной адаптации, лучше узнали свои сильные и слабые стороны, а также получили первый опыт настоящей «взрослой» работы и первую в своей жизни зарплату», - сообщила директор по персоналу «Магнита» Анна Боброва.

«Благодаря этому проекту я научилась больше контактировать с людьми, и не только с работниками магазина, потому что покупатели тоже подходили, спрашивали: где можно найти товар, и это также помогло мне преодолеть себя, раскрыть в себе новые качества. Свою первую зарплату я в том числе потратила на торт, чтобы отпраздновать в Центре, всех накормила, также я заказала суши, чтобы угостить своего воспитателя, и купила себе новые вещи, порадовала себя», - рассказала 15-летняя Анастасия, участница проекта «МLife».

фото: Евгения СБИТНЕВА

Проекты, в которых бизнес и специальные учреждения для детей вместе помогают воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, только развиваются в России. Но пример «MLife» показывает, что такое интересное сотрудничество очень важно. Одна социальная программа может изменить жизни сирот к лучшему и помочь им стать успешным и уверенными в себе.