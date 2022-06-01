«Пятёрочка» запустила для детей виртуальный мир

Запуск виртуального пространства стал частью образовательно-развлекательного проекта «Песочница», который входит в well-being программу торговой сети (программа благополучия сотрудников).

Виртуальный мир «Пятёрочки» объединяет сразу несколько локаций, визуально приближенных к реальности: распределительный центр, магазин и офис. Таким образом, выполняя разные активности, дети смогут больше узнать об основных процессах и профессиях ритейла – пользователи взаимодействуют друг с другом и с цифровыми объектами с помощью аватаров.

В начале участников ждёт создание персонажа, которому можно выбрать не только одежду и причёску, но и выражение лица. Виртуальный мир «Пятёрочки» схож со всем известной компьютерной игрой Super Mario, выполненной в жанре платформер, основу которого составляют прыжки и сбор предметов, необходимых для победы или завершения уровня. Десять победителей -кто соберёт больше всего баллов - смогут обменять их на подарки от торговой сети. Попасть в виртуальный мир можно с 1 по 5 июня, предварительно пройдя бесплатную регистрацию на платформе. Чтобы начать игру, необходимо установить приложение на телефон или компьютер, пароль для входа – 1999, год основания первого магазина «Пятёрочка».

Проект «Песочница» включает и другие мероприятия для детей разного возраста: обучающие мастер-классы, развивающие экскурсии, конкурсы, онлайн-спектакли, в которых простым и понятным языком рассказывается, какие продукты можно найти в магазине, откуда они берутся и так далее. Кроме того, в региональных офисах компании будут установлены специальные ящики, куда можно пожертвовать средства для подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». Взамен сотрудники компании получат сувенирную продукцию от торговой сети.

«Песочница» была задумана как внутренний проект для детей сотрудников, но в процессе работы над ним мы решили поменять формат, расширить его. В проекте может принять участие любой ребёнок, провести время увлекательно и с пользой. Суть проекта – edutainment, то есть полезные знания в игровой форме. Мы постарались объяснить детям, что такое ритейл, ведь «Пятёрочка» не просто магазин, а целый мир с различными профессиями и технологиями. Пусть дети исследуют этот мир с помощью наших игр и подсказок и даже создают в нём что-то новое, не боясь сломать, как в привычной песочнице», – рассказала директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятёрочки» Лилия Дерябина.