Павел Воля представит роман о морских путешествиях, а Александра Маринина расскажет об английских королевах

Фестиваль этот проходит у стен Кремля уже в восьмой раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль этот проходит у стен Кремля уже в восьмой раз. На нем представят свои книги более 400 российских издательств. Их можно купить - так что у посетителей есть шанс уйти с Красной площади с полными чемоданами книг. Но кроме того, на фестивале состоится около 500 событий. Спектаклей, лекций, презентаций, встреч с писателями…

В рамках «Красной площади» вновь состоится Фестиваль национальных литератур, призванный познакомить читателей с жемчужинами региональной словесности нашей страны. На протяжении всего фестиваля гости смогут принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу».

Мы перечислили в этом путеводителе только самое, с нашей точки зрения интересное. А полное расписание смотрите на сайте events.knigivgorode.ru. Еще ищите информацию о фестивале на сайте bookfestival.ru.

3 июня, пятница

12.15 Юрий Поляков. «Как я был… Злопамятные мемуары». Известный писатель представляет новую книгу, позволяющую заглянуть в его творческую лабораторию. Площадка «Художественная литература»/Студия.

13.00 К 95-летию «Ленкома» Марка Захарова. Творческая встреча с актёрами театра. Малая сцена.

15.00 «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны». Песни без времени». Моноспектакль актрисы и певицы Юлии Волковой, посвященный отношениям Марины Цветаевой и режиссера Юрия Завадского. Малая сцена.

16.15 «Как фантастика влияет на общество». Круглый стол с авторами российской фантастики и фэнтези. Участвуют Вадим Панов, Олег Дивов, Александр Мазин и другие писатели. Площадка «Художественная литература»/Студия.

17.00 Презентация книги Юрия Роста «Свободные полёты в гамаке». Бывший журналист «Комсомолки», легендарный фотограф и публицист, представляет новую книгу. Площадка «Нон-фикшн».

18.00 Презентация книги «Алиса в русском Зазеркалье. Последняя императрица России: взгляд из современности». Об Александре Федоровне Романовой рассказывают лауреаты премии «Большая книга» Павел Басинский и Екатерина Барбаняга, только что выпустившие об императрице роман в жанре диалога. Площадка «Нон-фикшн».

21.00. «Евгений Евтушенко. Больше, чем поэт...» Музыкально-поэтическая программа. Знаковые произведения Евтушенко исполнят Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Ольга Кормухина и другие звёзды. Главная сцена.

4 июня, суббота

11.00 «Легально о нелегальном». К 100-летию нелегальной разведки России. Презентация книги бывшего журналиста «Комсомолки» и автора множества исследований об истории разведки Николая Долгополова. Она создана в сотрудничестве с Никасом Сафроновым: художник написал серию портретов величайших разведчиков, а Долгополов снабдил их комментариями-очерками. Площадка «История Отечества».

12.00 Презентация книги «Маресьев». Историк и писатель Николай Карташов представляет единственную полную биографию легендарного летчика, ставшего прототипом героя «Повести о настоящем человеке». Площадка «История Отечества».

14.00 Встреча с Сергеем Брилевым. Журналист и телеведущий представит свои новые книги: «Разведка. "Иван" наоборот: взаимодействие спецслужб Москвы и Лондона в 1942—1944 гг.» и «Забытые фронты Второй мировой войны». Площадка «История Отечества».

15.15 Встреча с Александрой Марининой. Писательница представляет новую, несколько неожиданную книгу «Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии». Площадка «Художественная литература»/Студия.

15.45 Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит свой новый цикл "Изменённые». Главная сцена.

16.00 Презентация книги «Рукаводство по рукоприкладству». Встреча со знаменитым скульптором Александром Рукавишниковым, автором десятков памятников (Михаилу Шолохову, Юрию Никулину, Владимиру Высоцкому…), установленных в Москве и других российских городах. Площадка «Нон-фикшн».

16.15. Встреча с Дарьей Донцовой. Писательница представит романы «Кактус первой свежести», «Бегемот под майонезом» и детскую серию «Сказки Прекрасной Долины». Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

17.00 Лекция помощника президента, бывшего министра культуры, историка и писателя Владимира Мединского «Собиратели земли русской». Площадка «История Отечества».

18.00 Презентация книги «Мосфильм. История и фильмы». Подробный каталог всех созданных на знаменитой студии кинокартин представляет Карен Шахназаров. Площадка «Нон-фикшн».

18.15 Презентация первого романа Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов». Популярнейший стэндап-комик, звезда Comedy Club написал книгу о морских путешествиях, волшебстве и семейных ценностях. На встрече с читателями он расскажет историю создания романа. Площадка «Художественная литература»/Студия.

21.15 Лекция «знатока» и историка Петербурга Александра Друзя «Пётр I и город Святого Петра». Площадка «Художественная литература»/Студия.

Карта ярмарки. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

5 июня, воскресенье

13.00 Лекция биохимика, биохакера и молекулярного диетолога Екатерины Щербаковой на тему «Влияние привычек на продолжительность жизни: разрушение мифов». Обсуждаются такие темы: «Мифы о кофе. Польза или вред?», «Как начать высыпаться?», «10 привычек долгожителей». Площадка «Научный лекторий».

13.00 «Стихи о Донбассе». Писатели и поэты со всей страны, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик представляют свои новые стихотворения. Площадка «История Отечества».

14.15 Презентация романа «Правы все», написанного культовым итальянским режиссером Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой Папа»). Книгу представляют журналист Борис Барабанов и переводчик Анна Ямпольская. Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

15.15 Писатель Юрий Поляков представляет новый роман «Совдетство». Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

16.15 Анна и Сергей Литвиновы, авторы популярнейших детективов, представляют новый роман «Вижу вас из облаков». Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

16.15 Писатели Евгений Попов и Михаил Гундарин представляют книгу «Фазиль» о жизни и творчестве Фазиля Искандера. Площадка «Художественная литература»/Студия.

17.15 Презентация книги «Мой дядя Адриано» о легендарном итальянском актере и певце Адриано Челентано. Автор, Бруно Перини, встретится с гостями фестиваля онлайн. Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

19.15 Презентация книги поэта Владимира Вишневского «Яавеухо». Автор расскажет, почему считает этот сборник одним из самых необычных за всю свою долгую карьеру. Площадка «Художественная литература»/Студия.

6 июня, понедельник

14.00 Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев представляет новую книгу «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии». Площадка «Нон-фикшн».

15.15 Презентация двух новых книг художественного руководителя театра «У Никитских ворот» Марка Григорьевича Розовского - сборника стихов «Стишки исподтишка» и книги воспоминаний «Беру и помню». Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

16.15. Презентация нового сборника повестей Романа Сенчина «Русская зима». Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

16.15 Певица Любовь Казарновская представляет книгу «Моя вкусная опера» и рассказывает о знаменитых исполнителях, композиторах, музыкантах и их любимых блюдах. Площадка «Художественная литература»/Студия.

17.00 Лекция химика и пищевого технолога Ольги Косниковой «Страшная химия. Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться». Площадка «Научный лекторий».

17.15 «Павел Артемьев. Биография песен». Музыкант и актер, которого многие помнят еще по группе «Корни», прочитает отрывки из своей книги и ответит на вопросы поклонников. Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

19.15 Встреча с писателем, главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Площадка «Художественная литература»/Студия.

19.15 Творческая встреча с Захаром Прилепиным. Писатель представит новые издания своих книг и расскажет о творческих планах. Площадка «Художественная литература»/Лекторий.

В фестивале, как обычно, принимает участие и Издательский дом «Комсомольская правда». Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСТРЕЧА С «КОМСОМОЛКОЙ»

В фестивале, как обычно, принимает участие и Издательский дом «Комсомольская правда». На нашем стенде № 8-10 представлены главные новинки — художественная литература для всех возрастов, кулинарные бестселлеры, исторические фолианты, потрясающие подарочные издания… Каждый день «Комсомолка» будет радовать покупателей акциями и специальными скидками.

Появится стенд «КП» и в зоне прессы, что рядом со сценой. Там каждый гость сможет оформить подписку на газету.

3 июня с 15.00 до 15.45 пройдет презентация книги «Тайные войны СССР». Автор Владимир Долматов расскажет о работе над книгой и ответит на вопросы. Шатер № 5 (площадка «Нон-фикшн»).

4 июня с 18.00 до 19.00 состоится еще одна презентация этой замечательной книги, в ней, помимо Долматова, примет участие Владимир Мединский. Шатер № 1 (площадка «История Отечества»).

4 июня с 21.00 до 21.45 Дарья Левина представит свою «Книгу вдохновения». Дарья - мастер винтажного дизайна и рукоделия, автор пособия по атмосферной фотографии. И в своей книге делится множеством советов: как обрести уют и покой в доме и душе в разное время года - в мае и в августе, в марте и ноябре… Шатер № 5 (площадка «Нон-фикшн»).