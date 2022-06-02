СК и ФСБ России установили украинских националистов, что стреляли по ногам военнопленными

Следственным комитетом установлены личности причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих.

Многие видели в сети кадры, как украинские военнослужащие стреляли из автоматов по ногам российских военнопленных. Многие даже поверить не решились. Но Следственный комитет России выяснил, что все именно так и было.

- Продолжается расследование уголовного дела о посягательстве путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на жизнь не менее 8 российских военнослужащих. Ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры нацбатальона «Азов» Сергей Величко и Константин Немичев. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Оба фигуранта объявлены в розыск и заочно арестованы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сергей Величко. Фото: СК РФ

Константин Немичев. Фото: СК РФ

Следователи также получили в ФСБ России сведения о других лицах, причастных к совершенному преступлению.

- Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Ему также заочно предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ. Инициируется его розыск, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственным путем проверяется причастность к совершению указанного преступления бойца батальона «Азов» Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного, - отметила Петренко.

Виталий Посохов. Фото: СК РФ

Сергей Пшеничный. Фото: СК РФ

Иван Никифоров. Фото: СК РФ

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих и мирных граждан.