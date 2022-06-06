В Vegas City Hall состоялся благотворительный концерт «День Неравнодушных»

Дмитрий Маликов

Концерт был организован Благотворительным фондом Дмитрия Маликова «Проникая в сердце» при поддержке АНО СРП «ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» проект «ЖуравльМИРА» и Общественной палаты РФ, генеральный спонсор АО «Валента Фарм».

Все собранные средства были направлены на закупку цифровых слуховых аппаратов для воспитанников Сергиево-посадского детского дома слепоглухих.

Организаторы концерта поделились своими эмоциями: «Дети должны быть счастливы, они не делятся на своих и чужих. Это наша ответственность, чтобы дети жили в мире» - Ирина Савчук (Президент АНО СРП «ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»).

«Для меня было важно, чтоб каждый ребёнок унёс с собой частицу добра, и думаю нам это удалось, все получили подарки и положительные эмоции», - Елена Васильева (попечитель Фонда Дмитрия Маликова «Проникая в сердца»

«Нам удалось собрать на сцене более 300 маленьких артистов, которые представляли молодёжные творческие коллективы, именно они сопровождали все выступления звезд эстрады. Радует что многие известные блогеры, узнав о благотворительном мероприятии поддержали нас своим присутствием», - Анастасия Косенко (АНО ЦКТР «Эстрада Тинс»)

«Такие мероприятия нужно проводить обязательно. Чем больше мы привлекаем внимание к вопросам благотворительности и взаимопомощи, тем более ментально здоровое общество мы формируем! Я хочу выразить особую благодарность ребятам от РЦ МОСВОЛОНТЕР, которые помогали нам на протяжении всего мероприятия», - Инга Яппарова (Молодёжный Парламент ФС ГД РФ)

Участниками концерта стали Дмитрий Маликов, Диана Гурцкая, Марк Тишман, Настя Кош, BABA YAGA и другие популярные актеры и спортсмены, детские коллективы. Мероприятия поддержали политики, общественные организации, бизнес-компании и просто неравнодушные люди.

Во время исполнения заключительной песни «Должны смеяться дети», была проведена акция «ЖуравльМИРА», в зал внесли огромные шары. Зрительный зал превратился в игровую площадку. Радость и смех детей придали празднику особую атмосферу добра и счастья, положительные эмоции переполняли зрителей, взрослые на какое-то время вернулись в детство.

«ЖуравльМИРА» – национально-патриотический Проект АНО СРП «ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», олицетворяющий объединение и сплоченность всех неравнодушных людей, готовых прийти на помощь к тем, кто нуждается, сохраняя культурно-историческое наследие, окружающую среду и единство мира.