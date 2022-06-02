Россиянка резко изменила свою жизнь после 60 лет, став подводным фотографом и писателем

Людмила Рындина увлеклась подводной съемкой в возрасте 60+. Фото: Личный архив

Как там было в замечательной ленте «Москва слезам не верит»? «В сорок лет жизнь только начинается»? Оказывается, не только в сорок. Недавняя гостья совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» доказала, что и в 60+ можно круто изменить свою судьбу и обрести счастье. Именно выйдя на пенсию, учительница Людмила Рындина стала путешественником, дайвером, подводным фотографом и оператором и наконец - писателем!

Сейчас ей за 85 лет, но она продолжает активно заниматься любимым делом. Чем заслужила восхищение другого знаменитого путешественника и телеведущего легендарной программы «В мире животных» Николая Дроздова. Именно Николай Николаевич прозвал ее «Мадам Кусто».

- Людмила Кузьминична, до сих у меня в голове не укладывается, что вы начали заниматься подводной съемкой и писать книги о природе в достаточно преклонном возрасте. Как так получилось, что вы так резко изменили свою жизнь и отправились под воду?

- Сейчас мне 85. Плавать я научилась лишь в 60 плюс, так как я в детстве тонула и вообще боялась воды. А в воду полезла только потому, что начала путешествовать и оказалась очарована Египтом, его морским богатством. Там под водой со мной случился шок, потому что это не море даже, это космос. Рыбы всех возможных расцветок, кораллы… И меня настолько распирало от впечатлений, что захотелось ими поделиться, дабы люди увидели эту красоту моими глазами. Ну а самый правильный способ это сделать - снять фильм.

Я стала часто приезжать в Египет. Причем с каждой моей поездкой я все больше экипировалась. Купила фотоаппарат, бокс подводный. На следующую поездку - уже кинокамеру. Правда, вначале хорошо получались только кораллы, они же недвижимые, позируют охотно. А вот рыбы не стоят на месте...

- Много брака было?

- Да, я же самоучка. Из каждой поездки получалось лишь несколько удачных кадров. Но время шло. Рос опыт, росло качество… Ну и приключений становилось больше.

- Например?

- Однажды я в море заблудилась... Так увлеклась съемкой, что потеряла счет времени. А когда вынырнула, то... кругом море. Я просто растерялась: а куда? Поплыла в одну сторону - ничего, повернула куда-то… Тут главное - не паниковать, не бултыхаться в ужасе. Иначе силы потеряешь - и на дно… Приказала себе не паниковать. И как только успокоилась, заметила вдалеке красное пятнышко. Это был красненький пароходик, стоявший у нашего понтона. Я возликовала, в ту сторону и поплыла…

Был еще случай, когда меня укусил попугай.

- Морской?

- Естественно. Я решила добавить «экшена», приманив побольше рыб в кадр хлебными крошками. На меня налетела туча разных рыб - больших, маленьких, разных пород, разных расцветок... Но как только корм кончился, они начали меня щипать - даже гидрокостюм прокусили. А попугай вообще отхватил часть мизинца - шрам на всю жизнь остался. Вот тут я мысленно дико завопила и быстро поплыла к берегу, оставляя за собой кровавый след.

Та самая рыба-попугай, оказавшаяся весьма опасной. А по виду и не скажешь. Фото: Личный архив

- Ужас какой!

- Ну не ужас-ужас… Знаете, под водой все земные заботы куда-то улетучиваются, рождаются успокоение какое-то и драйв, счастье. Любое погружение - это прекрасно, я влюблена в море, в его обитателей. Обожаю их снимать.

- А я же видел ваши работы на «Золотой черепахе».

- Да, я несколько раз участвовала в разных выставках с серией «Танцы на рифах».

- Там вы познакомились с Дроздовым - легендарным ведущим «В мире животных»?

- Нет, это я сама наглости набралась и прислала ему на день рождения в подарок свой дебютный фильм «День пятый» (по Библии в этот день творения появились рыбы). Послала и забыла, честно говоря. И вдруг раздается звонок: «Здравствуйте, это Николай Николаевич Дроздов. Спасибо вам за фильм». Вот тут я возликовала. Потом при личной встрече он посоветовал: «Пишите книгу».

- И вы взялись за перо?

- Взялась я гораздо раньше. Подводный мир настолько поразителен, что, выходя из воды, я, еще вся мокрая, записывала свои ощущения, эмоции. Но в книгу просились комментарии ученого, и Николай Николаевич любезно согласился стать соавтором. Получилось даже два красочных ярких тома - «Мне улыбнулась черепаха» и «Коралловый риф никогда не спит». Книга не просто красивая, но и полезная, поскольку там есть научный аспект от Дроздова. И наконец, это очень добрая книга, потому что показывает, как же нам повезло с планетой и что ее надо беречь. Собственно, о том же и фильм «День пятый», который идет приложением к печатной версии.

Итогом подводных путешествий стали эти два тома в соавторстве с Николаем Дроздовым.

- Где купить книгу?

- Пока нигде. Мы отпечатали лишь несколько сигнальных экземпляров. Остальное упирается в деньги. К кому только не обращалась. К властям региональным, в различные благотворительные фонды, к небедным, мягко говоря, людям. Но один из них мне сказал: «Бабка, ты что, с дуба рухнула? Какие рыбы сейчас?»

- Но ведь книга не только о рыбах и морях. Она еще и о мечте, которую не побоялся осуществить человек в преклонном возрасте, о том, что жить никогда не поздно. И мечтать никогда не поздно. Ну что, Людмила Кузьминична? В 60 лет жизнь только начинается, получается?

- Жизнь продолжается, и она начинает играть новыми красками.

- Тогда я обращаюсь к нашим читателям. Давайте всем миром поможем этой удивительной и доброй книге появиться на свет! Все, у кого есть возможность поучаствовать в этом прекрасном деле, - пишите на электронную почту: sazonov@kp.ru.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП»

Николай Николаевич Дроздов. Фото: Канал "Россия 2"

Николай Николаевич ДРОЗДОВ - доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, многолетний ведущий передачи «В мире животных»:

«Книга, которую написала Людмила Рындина, - это живая повесть о Любви и Природе, об удивительном и красочном мире. У каждого, кто видел мир коралловых рифов, он вызывает восторг, восхищение, изумление. Но Людмила увидела это по-своему! Для нее это сказочный мир инопланетян, это свой особый космос, яркий и праздничный.

Книга весело называется «Мне улыбнулась черепаха». Читается она так же легко и весело. И открывает удивительный подводный мир. Недаром среди друзей и почитателей Людмила заслужила почетное звание «Мадам Кусто».

КСТАТИ

Рекорд по возрасту среди подводных операторов принадлежит немецкому режиссеру Лени Рифеншталь. Впервые она погрузилась с камерой в воды Индийского океана в 72 года, соврав инструктору, что ей «слегка за пятьдесят».

Всего Рифеншталь совершила более 2000 погружений, выпустив документальный фильм «Коралловый рай» и два фотоальбома «Коралловые сады» и «Чудо под водой», которые до сих пор считаются эталоном подводной съемки.

В глубины морские Лени Рифеншталь погружалась до 98 лет, пока не запретили врачи. Прожила она до 101 года.