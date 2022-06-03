Пять жен Александра Гордона: 58-летний сердцеед женился на 20-летней внучке Бориса Березовского

Нынешняя избранница Александра - арфистка София Каландадзе. Фото: СОЦСЕТИ

Лауреат премии ТЭФИ, 58-летний телеведущий Александр Гордон в мае в пятый раз женился. Как справедливо заметили поклонники, избранницы журналиста с каждым разом становятся все моложе. Новой женой шоумена стала 20-летняя София Каландадзе, студентка музыкального вуза. Пара не только расписалась в загсе, но и обвенчалась. Таинство прошло 15 мая в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре.

У Александра Гордона отменный вкус, и девушек он выбирает каждый раз ярких. Мы составили галерею его жен.

Первая - журналистка в Штатах

Александр родился в Обнинске Калужской области в семье выходца из Одессы, писателя, поэта, художника Гарри Гордона и Антонины Стриги. Переехав в Москву, в 1987 году будущий журналист получил актерское образование в Театральном училище имени Щукина. Актерские навыки пригодились ему потом в работе на телевидении. Первую жену он нашел еще в студенческие годы. Ею стала студентка Литературного института из интеллигентной семьи Мария Бердникова. Девушка знала несколько языков и занималась переводами. У них родилась дочь Анна.

Первая жена Мария Бердникова уехала с Гордоном в США. У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

Гордон первое время после учебы работал монтировщиком сцены, затем два года - в Театре-студии имени Рубена Симонова, а в 1989 году перевез семью в США в поисках лучшей жизни. Однако, как сам признавался, за границей пришлось несладко. Он работал электриком, специалистом по кондиционерам, доставщиком пиццы, позже устроился на телевидение, поступил в американскую телевизионную академии. Причем, с его слов, телекарьера началась с газетного объявления.

- Первая работа была на американском телеканале для русских иммигрантов RTN (Russian Television Network of America). Тогда мы с моей первой женой и дочерью жили в Нью-Йорке. Случайно нашел объявление в газете, в которую была завернута рыба: русскоязычному телеканалу требовались сотрудники. Решил позвонить. Мне ответил, как позже выяснилось, вице-президент компании, попросил что-нибудь прочесть. Из этой же пропахшей рыбой газеты я ему зачитал, спародировав дикторский голос Левитана, отрывок новости о том, что в реку Гудзон упал вертолет, - рассказывал Гордон журналу The Hollywood Reporter.

У них родилась дочь Анна. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons

Первая его жена по сей день работает журналистом на русскоязычном канале в Америке, где и проживает с дочкой. А Гордон после развода с Марией, брак с которой продлился восемь лет, бросился в новый любовный омут.

Роман с княгиней

Следующей пассией Гордона в Америке стала рыжеволосая грузинка Нана Кикнадзе. Она из княжеского рода, известного в Грузии. Ее отец - профессор Тбилисской государственной консерватории, его называли «первой флейтой» этой страны. Первый муж вывез ее в Америку. Там Нана поступила в Телевизионную Академию в Нью-Йорке. Там же и встретила Гордона. С ее слов, с Александром она первый раз пересеклась в русской церкви. Вспоминала, что, увидев ее в толпе, он обомлел и промолвил: «Это она… точно она».

С Наной Кикнадзе журналист жил в гражданском браке. Фото: Наталия ШАХАНОВА/Global Look Press

Роман с Гордоном перевернул всю жизнь красавицы. Ради него она развелась с мужем. Александр несколько раз предлагал Нане оформить отношения, но она отказывалась. Поговаривали, не хотела осложнять отношения с первым супругом, отцом своей дочки. Совместных детей у Гордона и Кикнадзе не было, но Александр подружился с ее дочкой Никой. Он позвал Нану в собственную передачу «Нью-Йорк. Нью-Йорк», выходившую на российском канале ТВ-6. Далее у них были успешные совместные проекты «Частный случай» и «Собрание заблуждений». При этом, как отмечала Нана, Гордон оказался ревнивцем и в чем-то диктатором. Не хотел отпускать ее ни на какие съемки. Кикнадзе своей нестандартной красотой привлекала и иностранных режиссеров, и модельные агентства. Ей поступали предложения участвовать в рекламе, звали в кинопроекты. Но, с ее слов, убедить Гордона дать согласие даже на рекламную фотосессию было невозможно.

По мнению Александра, проекты, которые предлагались не им, были недостойны ее таланта. Он написал для нее сценарий, но к работе над фильмом так и не приступил. Как потом вспоминала Нана, Гордон ее постоянно ревновал, мог устроить сцену и во всем контролировал. А разрыв произошел буквально в один день спустя семь лет совместной жизни. Кикнадзе вспоминала, что по возвращении с отдыха из родного Тбилиси, обратила внимание, что Александр с ней холоден, сдержан и отстранен. На следующее утро он объявил, что им надо расстаться. Поговаривали, что он не выдержал частых разлук и ее жизни на две страны.

К слову, после расставания с Гордоном ее карьера актрисы пошла в гору. Нана снялась в комедии Анны Меликян «Марс» в паре с Гошей Куценко. В 2005 году сыграла певицу Жанну Арбатову (лента была про Аллу Пугачеву) в телесериале «Примадонна». Ну а Гордон продолжил успешную карьеру журналиста уже на родине, вернувшись в Россию в 1997 году, но при этом сохранив американское гражданство.

Вторая супруга не смирилась с выпивкой

В 2006 году в возрасте 37 лет Александр повел под венец 20-летнюю журналистку Екатерину Прокофьеву, теперь известную как Катя Гордон. Познакомились они случайно. Девушка была в ресторане и за соседним столиком увидела популярного телеведущего, которому осмелилась подарить сборник своих стихов. Гордон пригласил Екатерину на съемки собственной картины «Пастух своих коров». И уже спустя месяц позвал замуж. Возрастной промежуток между ними в 17 лет никого не смущал. Однако у Екатерины не сложились отношения с отцом Гордона - Гарри Борисовичем. Сначала телеведущий терпел стычки молодой жены и отца, но потом все же поддержал родителя. Этот конфликт осложнил отношения между супругами. К тому же Катя признавалась, что Александр подсел на алкоголь. Недавно в интервью Юрию Дудю Гордон признался, что действительно боролся с алкогольной зависимостью. А Катя Гордон в соцсетях рассказывала, что все шесть лет их брака он пил.

Катя Гордон после развода оставила себе громкую фамилию, с которой прославилась. Фото: СОЦСЕТИ

«С бутылкой был папенька, друзья и все те, которым был нужен веселый беспомощный добряк, отдающий пиджак и часы. Я проиграла бой с толпой вечно бухающей интеллигенции, с поэтами-шестидесятниками и случайными бабами, которые появлялись тоже спьяну», - описала она в своем блоге брак с телезвездой. Вспомнила, как несколько лет назад пришла к экс-супругу и предложила ему делать совместный телепроект. Посещение бывшего мужа на его рабочем месте повергло юристку в шок.

- Гордон сидел с бутылкой, Барановская (его соведущая по программе «Мужское/Женское») пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу, - говорила Катя. Она публично обвинила окружение бывшего мужа в том, что они пытаются его спаивать.

«Бабы, батя с бутылкой и толпа подхалимов разрушили его семью в очередной раз и его личность. Я плачу по самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его, подливая ему пойло. И если ему понадобится моя помощь, то я поведу его в наркодиспансер и уведу с Первого канала», - написала она в соцсетях.

Между тем сам Гордон пояснял, что готов покинуть надоевшую ему передачу «Мужское/Женское», в которой он «засиделся», но не уходит, потому что там регулярный жирненький доход. Зарплата Гордона чуть меньше, чем у главных звезд, например Андрея Малахова, Урганта и Познера, - около 37,5 тысячи долларов в месяц.

С бывшей женой Катей Гордон у ведущего натянутые отношения. Общих детей у них в браке не было.

Третья не простила измены

На Нину Щипилову Гордон положил глаз, когда ей исполнилось всего лишь 18 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Третьей официальной женой киномэтра стала Нина Щипилова, на которую он положил глаз, когда ей исполнилось всего лишь 18 лет. Она была его студенткой - училась в институте телевидения и радиовещания «Останкино», где он преподавал. Свадьбу сыграли в 2011 году по-тихому. Нина была на 30 лет моложе ведущего. Скептики сразу предрекали скоротечный брак, считая, что они не созданы друг для друга. Действительно, через два года девушка подала на развод - приревновала мужа. В браке с ней Гордон не отличался верностью. Например, закрутил роман с журналисткой из Краснодара Еленой Пашковой, с которой познакомился на Одесском кинофестивале. В мае 2012 года Елена родила телеведущему внебрачную дочь, названную в его честь Александрой. Гордон дочь признал, хотя отношения с матерью ребенка сошли на нет. А в ноябре 2013 года развелся с Ниной.

Четвертая родила двоих сыновей

Нозанин - внучка известного режиссера Валерия Ахадова. Фото: СОЦСЕТИ

В 2014 году Александр Гордон женился на Нозанин Абдулвасиевой, студентке ВГИКа, таджичке по происхождению. На момент свадьбы темноокой брюнетке было 20 лет, хотя знал ее Гордон еще с 18-летия, поскольку близко общался с ее дедом - режиссером Валерием Ахадовым (он снял комедии «Кто поедет в Трускавец» с Евгенией Симоновой и Маргаритой Тереховой, «Женщин обижать не рекомендуется» с Верой Глаголевой и Галиной Польских). Ахадов одобрил брак внучки, позже он даже говорил в интервью, что не переживает за ее будущее, что родственница в надежных руках. Разница в возрасте между супругами составила 30 лет.

Четвертая жена подала на развод и теперь сама воспитывает двоих сыновей. Фото: СОЦСЕТИ

Нозанин родила двоих сыновей, Александра и Федора. Однако двое маленьких детей семью не спасли. В 2020 году поползли слухи о разводе. Тогда журналисты писали, что брак рухнул из-за романа сердцееда с соведущей программы «Мужское/Женское» Юлией Барановской. Экс-жена Аршавина и впрямь вела себя в эфире с Гордоном довольно игриво, например, в кадре произносила: «Слушаюсь, мой господин». Впрочем, Юлия опровергла слухи о романе, сообщив, что они просто близкие друзья. На развод подавала жена журналиста. 4 августа 2020 года супруги развелись.

Пятая - арфистка

Новая свадьба Гордона стала для всех полной неожиданностью. София Каландадзе - студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Острословы назвали этот брак некоторым «помешательством» телезвезды, но ведь, как известно, любовь - это диагноз. Особо обсуждается, что девушка моложе Гордона на 38 лет. Знаком телеведущий с Софией с 2018 года. Общался с ней, еще будучи в предыдущем браке. Вместе они выступали на фестивале в Елабуге: Александр читал сонеты, а София аккомпанировала ему на арфе.

Молодожены устроили пышное венчание в храме. Фото: СОЦСЕТИ

Разница в возрасте сперва шокировала ее родителей. Но Гордон сумел найти общий язык со всей родней невесты и получил одобрение.

София с детства увлечена музыкой, побеждала на конкурсах, в том числе и международных. А еще она внучка Бориса Березовского - но не того олигарха, покончившего с собой в Англии, а известного в музыкальных кругах пианиста (от рождения его фамилия была Эльяшберг).

Сама новобрачная заявила, что брак с Гордоном у нее по счету второй. К своим 20 годам она уже один раз сбегала замуж.

Фото: СОЦСЕТИ

Влюбленные обвенчались 15 мая в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Для таинства Александр выбрал черный смокинг, а София - строгое, закрытое белое платье. Организацию свадьбы взяли на себя ее родственники.

На банкете Гордон заявил, что надеется снова стать отцом.

- Надеюсь, что у меня еще будут дети, - сообщил он, провозглашая очередной тост.

Новобрачные принимают поздравления. Поздравительный пост оставила и экс-жена Катя Гордон: «Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира, - так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь».

КСТАТИ

Половина зарплаты - на алименты

В отличие от звездных коллег Александр Гордон не шикует. Он довольствуется одной машиной - SEAT Altea Freetrack, купленной в 2012 году. Отмечает, что в этом компактном минивэне ему удобно ездить и он доволен. В собственности у него одна квартира в Москве и загородный дом в 30 километрах от Москвы в поселке Пестово. Двухэтажный дом возведен по каркасной технологии, внутри кухня, гостиная, личный кабинет. На придомовом участке есть выход к водохранилищу, а также баня, гараж, беседка.

Поскольку у ведущего есть несовершеннолетняя дочь Саша, а также два маленьких наследника Александр и Федор, Гордон отдает на алименты 50% зарплаты.