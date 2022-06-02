Личные вещи Людмилы Гурченко пустили с молотка

Людмила Марковна была одной из самых стильных женщин своего времени. Фото: Persona Stars

Недавно СМИ запестрели сообщениями, что внучка Людмилы Гурченко Елена Королева настолько поиздержалась, что распродает личные вещи своей бабушки. Лоты с пометками «платье, головной убор, пояс Гурченко» появились на интернет-торгах. Мы обратились к внучке актрисы за разъяснениями.

Непростые отношения

Елена Королева - дочь Марии Королевой, единственной дочери Людмилы Гурченко. Между актрисой и ее дочкой всегда были непростые отношения. Они даже судились за квартиру, а в конце жизни Гурченко совсем не общались. Мария Королева умерла в 2017 году. Сейчас внучка артистки Елена и вдовец Людмилы Марковны продюсер Сергей Сенин являются законными наследниками легенды отечественного кино.

Внучка Гурченко Елена Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- То, что написали, будто я продаю вещи Гурченко, - это вранье, - заверила «Комсомолку» внучка актрисы. - Я не имею никакого отношения к этим вещам, выставленным на торги. Собственно, как и к созданному музею Люси (бабушку мы с братом всегда называли по имени, как она и просила) в ее московской квартире. И о том, что эти вещи продаются, я узнала из СМИ.

Торги за принадлежавший актрисе костюм от Юдашкина начались со 100 тысяч рублей. Фото: Литфонд

- А продаваемые вещи - реально Людмилы Марковны?

- Скажу честно: не знаю. Изначально я не видела конкретно этих вещей в музее бабушки. Узнавала, что за платья продавались. Якобы одно от Валентина Юдашкина, другое - от Вячеслава Зайцева. У меня этих вещей не было. Мое предположение, что он (вдовец Сергей Сенин. - Ред.) мог ряд вещей вывезти на свою квартиру и хранить у себя. Думаю, он сейчас и продает их. Я слышала истории от людей о том, что он даже дарил личные вещи моей бабушки. Например, актриса Нонна Гришаева рассказывала об этом. Ей Сенин подарил платье Гурченко. Почему ей? Могу предположить - она в Театре Вахтангова на Арбате в свое время играла в спектакле мою бабушку, вот и получила презент.

Вдовец артистки Сергей Сенин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А с вдовцом Людмилы Марковны Сергеем Сениным вы общаетесь?

- Нет. Я пыталась в свое время начать с ним общаться. Человек не выходит со мной на связь. А делать это в одностороннем порядке желания нет.

Ночью ела пельмени - и оставалась стройной

- И все же наверняка у вас остались какие-то вещи Людмилы Марковны?

- У меня есть норковая шуба, подаренная бабушкой. Это была ее шуба, которую она носила, а потом отдала мне. Еще у меня остался ее костюм со съемок фильма «Моя морячка», где она играла с Татьяной Васильевой. Она снималась в брючном костюме, который мне после съемок и подарила. Я его в школе носила - серые в клеточку брюки и пиджак. И ее размер мне, школьнице, подошел.

- Удивительно, что она не поправлялась. Наверное, изнуряла себя диетами?

- Насколько я знаю, нет. Она могла в три ночи проснуться и пойти что-нибудь поесть - например, пельмени, жареную картошку. Поесть и дальше спать.

- А дома Гурченко как ходила?

- В халате. Выпендрежницей дома она не была, обычный человек. Халат, без косметики, без укладки. Приезжала домой расслабиться, отдохнуть, переключиться.

«Смерть внука была ударом»

- Ваш брат Марк умер в юности от передозировки наркотиков. Его смерть стала для Гурченко травмой?

- Ударом! Она о том, что он употребляет, знала, он к ней приезжал.

- Ваш папа рассказывал, что она давала Марку деньги, а он их тратил на наркотики. Мол, с ее попустительства все и вышло.

- Ну, здесь не сложились отношения между Люсей и зятем. И отец в данной ситуации просто снимает с себя ответственность и перекладывает на другого. Оба виноваты, я скажу так. Потому что если бы хотели, то положили бы Марка лечиться.

Мы разные по характеру были с братом. Изначально нас обоих хотели в Англию отправить учиться. Брат поехал. А я не захотела. Всеми правдами и неправдами отстаивала свою позицию учиться здесь, на родном языке. Окончила школу в Москве. Потом выучилась на психолога.

- Ваша дочка не хотела бы продолжить дело Гурченко и стать актрисой?

- Таисия пока не думает о профессии. Она в седьмом классе.

КСТАТИ

Какие платья и украшения выставили на аукцион

Начальная стоимость шляпки звезды - 50 тысяч рублей. Фото: Литфонд

С 10 по 18 мая принимались ставки на онлайн-аукционе по продаже вещей времен СССР, организованном аукционным домом «Литфонд». А 18 мая состоялась распродажа лотов, среди которых были и личные вещи Гурченко.

Цена на клетчатое платье от Зайцева также стартовала со 100 тысяч. Фото: Литфонд

Торг за платье в клетку от Вячеслава Зайцева, в котором актриса щеголяла в 70-е годы, начинался со ста тысяч рублей. Так же, как и за другой лот - платье из телефильма «Бенефис Людмилы Гурченко». Сшитый ею пояс к платью из бархата и кружева заявлялся за 22 тысячи рублей. Шляпа-кокошник звезды (подарок от Валентина Юдашкина, сделанный в 80-е годы) - за 50 тысяч рублей. Гурченко сверху собственноручно нашила брошь с жемчужинами и выступала в этом головном уборе на концертах.

Стартовая цена сережек - 35 тысяч рублей. Фото: Литфонд

Выставлялись на торги и серьги, принадлежавшие Людмиле Марковне, производства Рижского ювелирного завода из золота и бирюзы. Стартовая цена - 35 тысяч рублей. Также продавался концертный костюм от Юдашкина - за 150 тысяч рублей, винтажный сервиз, фотографии и картины. При этом аукционный дом сообщил: «Происхождение: собрание семьи Людмилы Марковны Гурченко».