Послал кусочек сыра

Хлеб хрустит, сыр тянется и растекается, вино пьется. Хорошо... Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Я не знаю, имеет ли это блюдо отношение к какой-нибудь из национальных кухонь (рецепт подсмотрел в интернете), но по наличию сыра бри можно заподозрить Францию. Так что красивое название для блюда можете на досуге придумать сами (если что, сыр по-французски - fromage, дальше импровизируйте). Берем этот самый бри (ладно, камамбер тоже сгодится), подбираем соответствующего размера круглую булку типа каравай. Соответствующего размера - это значит не очень большую. Верхушку булки надо срезать точно под диаметр головки сыра. Мякиш вынимаем и пока откладываем в сторону. В итоге должно получиться что-то типа кастрюльки из хлебной корки.

Дальше интересно: дно этой кастрюльки нужно смазать медом. Кладем внутрь сыр, края среза сдабриваем оливковым маслом, добавляем любимые специи (у меня - розовый перец, кумин и кунжут, хорошо бы еще тимьян). В духовку (175 °С) на 30 минут. Ждем. Делать почти ничего не нужно, а удовольствия потом - бездна: хлеб хрустит, сыр тянется и растекается, вино пьется. Хорошо...

Уже когда ел, понял, что рецепт можно совершенствовать под свой вкус. Я вот хочу в следующий раз на мед еще и толченых орешков добавить.

И кстати: вынутый мякиш мы не выбрасываем, а подсушиваем в той же духовке вместе с булкой. Получается отличная хлебная крошка, которая тоже пригодится. Если хорошо измельчить - панировочные сухари. Если плохо измельчить - приятная добавка к салатам (только ее в самом конце надо добавлять, чтобы от овощных соков не размякла, ее задача - хрустеть).

Это был 286-й выпуск программы «Худеем с Леонидом Захаровым».