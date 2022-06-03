«Мир в лицах»: в Дудинке открылась выставка фотографий Александра Химушина

Александр Химушин. Фото: Томаш ВОЛОЖАНИН

В городе Дудинка (Красноярский край) открылась уличная выставка «Мир в лицах». Это масштабный проект известного фотохудожника Александра Химушина, для которого он снимал в разных уголках планеты, в том числе – в Заполярье, представителей разных народов мира в национальных образах. В конце мая он вернулся в Дудинку, чтобы повидаться с героями своих работ и лично открыть выставку.

«Последний раз я здесь был четыре года назад», – рассказал Александр Химушин. – «Работал здесь больше полутора месяцев, жил в Волочанке, Тухарде и здесь, в Дудинке. И для меня этот край… частичка моей души здесь. Поэтому я очень рад сюда вернуться».

Работа над проектом ведётся уже более 10 лет – фотохудожник путешествует по миру и ищет всё новых героев. По словам Александра, самое интересное в путешествиях – это люди, традиции, культура. И главной идеей проекта было показать, какой разнообразный наш мир, похожий на большой калейдоскоп, как прекрасны все люди на планете.

Фото: Томаш ВОЛОЖАНИН

В 2018 году Химушин посетил Таймыр, где сделал серию фотопортретов жителей региона – долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. Затем фотографа пригласили сотрудничать с комиссией ООН по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека, а в 2019-м (был объявлен Годом языков коренных народов мира) Химушин провел выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Проект выставлялся и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был приурочен к старту декады коренных языков.

В декабре минувшего года выставка работ Химушина была представлена в отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 170 фотопортретов представителей более сотни коренных народов мира отправились в Швейцарию при поддержке Постоянного представительства РФ при отделении ООН и компании «Норникель». Большая часть коллекции посвящена коренным народам Сибири и Дальнего Востока, а металлургический гигант давно поддерживает коренные народы на территориях присутствия компании.

«Именно благодаря помощи компании я сейчас продолжаю этот проект», – отметил Александр Химушин. – «Мы сделали большие выставки, которые показали красоту народов России на весь мир. Я считаю, что компания очень много делает для сохранения культуры и традиций коренных народов. Здорово, что частный бизнес без помощи государства готов участвовать и помогать народам. От этого выигрывают все».

Один из героев работ Александра – Вениамин Безруких, 19-летний представитель проживающих на Таймыре нганасан из поселка Усть-Авам. Его портрет Александр Химушин передал в дар представительству ООН в Женеве. Веня с удовольствием рассказывает об участии в проекте, ведь он и сам творческая личность – художник, музыкант, поэт и даже спортсмен.

«Все получилось спонтанно. Я занимаюсь игрой на варгане, хожу на кружок. Однажды я пришёл на занятие, тогда я был еще маленьким, мне было 14 или 15 лет. Нас попросили принять участие в фотосессии, поставили оборудование, снимали. Увидел свой портрет я только через месяц, эмоции были, в принципе, спокойные. И даже когда я узнал, что будет выставка в ООН, личного восторга не было. Я просто думаю, что нужно говорить о коренных народах на весь мир. Ведь становится всё меньше людей, которые могут передать свои знания, ремёсла и традиции следующему поколению. Нганасан и так очень мало – около 1000 человек. Появившись на фотографиях, которые увидел весь мир, мой народ как бы говорит всем: мы есть, мы существуем, мы храним свои традиции», – подчеркнул Вениамин.

Фото: Томаш ВОЛОЖАНИН

Сам Веня высоко оценил открывшуюся выставку в Дудинке: «Все народы очень интересные, и мне очень нравится на них смотреть. Особенно меня удивляет одежда – традиционная, красочная, какие-то шаманские костюмы. Такие люди живут в своем мире. Это очень классно».

Стоит отметить, что компания «Норникель» регулярно участвует в проектах, направленных на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. В 2020 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера, населяющих территорию полуострова. Это соглашение, которое уже реализуется, объемом 2 млрд рублей. Это беспрецедентный по российским меркам объем финансирования подобных программ. Соглашение включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов.